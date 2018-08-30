В Самаре откроется новый Центр МФЦ («Мои документы»)

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В 2017 году в рамках реализации пилотного проекта «Ресурсный центр для инвалидов», инициатором которого выступили АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и Правительство Самарской области, на базе федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы Самарской области» было организовано предоставление государственных и муниципальных услуг.С целью определения востребованности данного направления деятельности, а также сферы услуг, которые представляют наибольший интерес для лиц с ограниченными возможностями здоровья, МАУ городского округа Самара МФЦ» осуществляло оказание государственных и муниципальных услуг в Ресурсном центре на тестовой основе посредством мобильных групп МФЦ.В ходе тестового периода стало очевидно, что большое количество посетителей Ресурсного центра заинтересовано в получении государственных и муниципальных услуг именно в Ресурсном центре.Открытие 4-х стационарных окон приёма и выдачи документов, оборудованных системами, соответствующими требованиям доступной среды, сделает получение государственных и муниципальных услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья максимально доступным и комфортным.Время работы центра: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: соцсети