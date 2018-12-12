В Самаре откроется новая ледовая площадка в рамках конкурса «Голосуй за свой каток!» от NIVEA

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Мероприятие начнется в 12.30 у здания школы № 176 на Запорожской улице, 24. Ледовая площадка была отреставрирована в рамках Всероссийского конкурса «Голосуй за свой каток!», который в 2018 году отмечает свое 5-летие. Чтобы принять в нем участие, жителям Самары и других российских городов предлагалось оставить заявку на реставрацию катка на сайте www.nivea.ru/katki.В этом сезоне организаторы рассмотрели 338 заявок. По итогам открытого голосования и решения членов жюри было определено 3 катка-победителя. Самарская площадка заняла в рейтинге второе место, а на первом и третьем расположились заброшенные «коробки» в Нелидово (Тверская область) и Хабаровске.Праздничную ленту перережут почетные гости: представители городской администрации и региональных спортивных организаций, общественные деятели и руководители социального проекта «Голосуй за свой каток!». И, конечно же, к празднику присоединится автор победной заявки на ремонт самарской площадки.В день торжественного открытия участников ждет интерактивное интервью: ведущие праздника зададут вопросы о любимых зимних видах спорта, планах на Новый год и о бренде NIVEA. Ведущие вместе с активными жителями города организуют флешмоб: все желающие выстроятся на льду в форме сердца, чтобы стать частью семьи NIVEA. Самые маленькие хоккеисты из команды «Комета» спортивного клуба «ЦСК ВВС» порадуют зрителей показательной тренировкой и мини-игрой, а юные фигуристы продемонстрируют на льду настоящее волшебство. После основной развлекательной программы начнется настоящая ледовая дискотека. Те, кто замерзнет, смогут согреться горячим чаем. А тем, кто не умеет кататься на коньках, помогут профессиональные инструкторы NIVEA.«От лица бренда NIVEA я хотел бы поздравить жителей Самары с заслуженной победой и появлением новой универсальной площадки для активного отдыха. Для нас очень важно разделить радость юбилея Всероссийского конкурса «Голосуй за свой каток!» с множеством семей города. Мы постарались создать максимально комфортные условия, чтобы сотни людей в Самаре могли заниматься спортом в любое время года. Надеемся, что новый каток станет популярным местом встреч, школьных спортивных занятий, соревнований и всеобщего веселья. Нам очень важно, чтобы катки NIVEA обретали свою необыкновенную историю», – отметил генеральный директор NIVEA в России Петр Млатечек, передает пресс-служба NIVEA.