В Самаре откроется итоговая выставка юных мастеров декоративно-прикладного творчества «Наш дом – планета Земля!»

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В этом году участники оценивались в двух категориях: профессионалы и любители. Любители - это воспитанники творческих объединений, клубных формирований культурно-досуговых учреждений, центров детского творчества, общеобразовательных школ, школ-интернатов. К профессионалам отнесены учащиеся детских художественных, музыкальных (с художественным отделением) школ, школ искусств, изостудий, гимназий, студенты ссузов и вузов (с отделением декоративно-прикладного искусства).В конкурсе приняли участие более 200 юных мастеров из 32 муниципальных образований Самарской области в возрасте от 7 до 18 лет.По итогам конкурсного отбора среди профессионалов и любителей в каждой возрастной группе Жюри определило победителей и призеров. Участники, не удостоившиеся лауреатских мест, но показавшие высокий творческий потенциал, отмечены специальными дипломами и грамотами.На экспозиции итоговой передвижной выставки представлено многообразие детских работ, выполненных в различных техниках декоративно-прикладного творчества и традиционных ремесел, которые рассказывают о родном крае. В Самаре выставка продлится до 16 апреля. Экспозиция будет открыта ежедневно с 10.00 до 20.00. Вход свободный, сообщает пресс-служба ГБУК «Агентство социокультурных технологий».