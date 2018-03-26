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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре откроется фотовыставка «#ЛИЦАГОРОДА»

26 марта 2018 17:35
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Выставка представляет собой итог большого проекта, который стал победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов в номинации «Межнациональное и межрелигиозное взаимодействие».
28 марта в 11.30 в Самарском государственном экономическом университете состоится открытие фотовыставки «#ЛИЦАГОРОДА».

Выставка представляет собой итог большого проекта, который стал победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов в номинации «Межнациональное и межрелигиозное взаимодействие».

В рамках проекта 30 молодых людей разных национальностей с помощью профессиональных гримеров, фотографов и ретушеров перевоплотились в представителей других национальностей. Результат работы оформили в виде фотовыставки, которая будет презентована в десятке учебных заведений Самары, а после разместится в Самарском Доме молодежи. Таким образом, выставку увидят более 30 000 студентов. Кроме того, фотографии будут размещены в сети интернет, сообщает пресс-служба администрации Самары. 
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