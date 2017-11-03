В Самаре откроется Исторический парк «Россия – моя история»
3 ноября 2017 12:44
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7 ноября 2017 года в 15.00 на территории ТЦ «Гуд’Ок» (ул. Красноармейская, 131) состоится Церемония открытия Исторического парка «Россия – моя история» в Самаре. «Россия – Моя история» – полностью интерактивный образовательный исторический проект, рассчитанный на самую широкую аудиторию. Инициаторами проекта стали Президент России В.В. Путин и Патриарший Совет по культуре.
Проект парка охватывает историю нашего государства с древнейших времён и до наших дней. Всего в парке 4 экспозиции: «Рюриковичи», «Романовы», «1914 – 1945. От великих потрясений к Великой Победе» и «1945 – 2016. Новое время». Кроме того, посетители парка смогут открыть для себя историю родного самарского края в разрезе истории государства. В Историческом парке представлены различные формы информационных носителей: сенсорные столы и экраны, лайтбоксы, коллажи, проекторы, планшетные компьютеры и многое другое. В подготовке экспозиции использованы приёмы видеоинфографики, анимации, трёхмерного моделирования и цифровых реконструкций - все это делает выставку привлекательной для посетителей всех возрастов.
Экспозиция основана на документальных свидетельствах и материалах, немалая часть которых до недавнего времени хранились в архивах под грифами «Секретно» и «Совершенно секретно». Выставка даёт максимум информации по истории России и позволяет каждому посетителю сделать собственный вывод о роли тех или иных событий в истории становления нашего государства.
Исторический парк «Россия – моя история» ждет посетителей с 8 ноября. Парк будет работать ежедневно с 11 до 19 часов, касса до 18 часов. Выходной день – понедельник.
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По техническим причинам. Социум
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