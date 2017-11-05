В Самаре осадки постепенно прекратятся, облака рассеются и потеплеет

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Как сообщает Приволжское УГМС, погоду региона будет определять область повышенного атмосферного давления поэтому осадки постепенно прекратятся, облака рассеются и при слабом ветре дневной фон температуры воздуха уверенно преодолеет нулевую отметку в сторону положительных значений.При слабом ветре в ближайшие три дня в городе будет облачно с прояснениями, без осадков, температура ночью до -3 °C, днем до +5 °C.