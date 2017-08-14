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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре определены места проведения сельскохозяйственных ярмарок

14 августа 2017 11:27
108
В Самаре определены места проведения сельскохозяйственных ярмарок
Сегодня стартует прием заявок.

С 14 августа начинается начинает прием заявок от потенциальных участников муниципальных ярмарок городского округа Самара, сообщает сайт администрации.

В 2017 году в связи с ремонтом площади им. В.В.Куйбышева Администрацией городского округа Самара организованы альтернативные ярмарки сельскохозяйственной продукции по следующим адресам:

г. Самара, Ленинский район, ул.Ленинская, в районе д.№142, которая начнет работу с 01.09.2017 до 26.11.2017. Режим работы ярмарки - по пятницам, субботам и воскресеньям с 8.00 до 18.00. Предполагаемое количество мест - 80.

г. Самара, Куйбышевский район, пересечение Кряжского шоссе и улицы Уральской, с 25.08.2017 до 17.08.2020. Режим работы ярмарки - ежедневно с 8.00 до 18.00. Предполагаемое количество мест - 40;

г. Самара, Промышленный район, ул. Физкультурная, в районе д.101 (перед дворцом спорта Авиационного завода), с 01.09.2017 до 26.11.2017. Режим работы ярмарки - по пятницам, субботам и воскресеньям с 8.00 до 18.00. Предполагаемое количество мест – 50.

Прием заявок от потенциальных участников муниципальных ярмарок городского округа Самара осуществляет организатор ярмарки в лице Департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации городского округа Самара с 14.08.2017 по 18.08.2017 по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 25, каб. 29, ежедневно с 9:00 до 17:00, 18.08.2017 - с 9:00 до 15:00.

Заявление подается по указанному адресу с приложением следующих документов:

- справка из администрации сельского поселения, подтверждающая статус сельхозпроизводителя потенциального участника ярмарки (наличие земельного участка);

- копия документа подтверждающего личность участника ярмарки;

- копия документа, подтверждающего права потенциального участника ярмарки на земельный участок;

- копия сопроводительных документов подтверждающих качество и безопасность продукции,

- документы, подтверждающие регистрацию потенциального участника ярмарки в качестве ИП (свидетельство ОГРНИП, ИНН);

- документы, подтверждающие регистрацию потенциального участника ярмарки в качестве юридического лица (выписка из ЕГРЮЛ, учредительные документы, свидетельства ФНС России).

С дальнейшим порядком распределения торговых мест на ярмарках можно ознакомиться при подаче заявления.

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