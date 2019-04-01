В Самаре оплачивать проезд по банковской и транспортной картам стало еще удобнее

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«Транспортная карта» включила в список действующих опций возможность оплаты по банковской и транспортной карте до пяти билетов за одну поездку. Как сообщает городской Департамент транспорта, новшество введено по просьбам пассажиров и перевозчиков и в настоящее время распространяется на тех людей, которые пользуются поездками на трамваях и троллейбусах. В перспективе такая возможность будет распространена и на остальные виды транспорта, осуществляющие льготные муниципальные перевозки.Лимит в 5 человек выбран, исходя из анализа данных пассажиропотока. В случае необходимости в дальнейшем количество оплат можно будет увеличить.«За 10 дней услугой воспользовалось более 4 тысяч пассажиров, оплачивающих поездку Единой транспортной картой. Владельцам банковских карт такая услуга была предложена 20 дней назад, за это время ею воспользовалось более 11,5 тысяч пассажиров», – отметил директор ООО «Транспортная карта» оператора системы «Электронный проездной – Транспортная карта» Игорь Матвеенко.«Транспортная карта» продолжит работу по улучшению сервисов. Так, в апреле текущего года запланировано реализовать возможность отложенного пополнения баланса для социальных карт, в дальнейшем – выпустить мобильное приложение, с помощью которого будет возможно пополнить счет непосредственно со смартфона, передает пресс-служба горадминистрации.