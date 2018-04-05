В Самаре оказалась одна из самых низких цен на пасхальные куличи
5 апреля 2018 09:14
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Сервис бесплатных объявлений Юла выяснил, во сколько обойдется подготовка к Пасхе в городе.
За последний месяц количество поисковых запросов на куличи на Юле возросло сразу в 20 раз. При этом 40% таких запросов пришлось на предпраздничную неделю, когда россияне начали активную подготовку к празднику. Тогда же выросла и средняя стоимость куличей в стране.
В Самаре на Юле объявления о продаже куличей начали появляться еще в начале марта. С тех пор их количество увеличилось в 8 раз. С ростом предложения о продаже куличей почти на 100 рублей снизилась их средняя цена – до 197 рублей. Это почти на треть ниже средней стоимости главного пасхального атрибута по стране (300 рублей).
Самые дорогие куличи на сервисе объявлений перед праздником продаются в Сочи (500 рублей), Ярославле и Краснодаре (по 450 рублей). Самые низкие цены – в Волгограде (109 рублей) и Челябинске (164 рубля).
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