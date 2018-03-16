В Самаре ограничат движение во время проведения акции «Россия – Крым: вместе навсегда!»
16 марта 2018 16:50
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- по ул. Чапаевская от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская;
- по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе.
Также с 00:00 до 22:00 18 марта 2018 года будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств на площади Куйбышева со стороны улиц Вилоновская и Красноармейская.
Подробнее о схеме ограничения движения транспорта здесь.
Кроме того, с 18:00 до 22:00 18 марта 2018 года и городской общественный транспорт (автобусы маршрутов №№ 24, 92, 297) будет следовать по скорректированной схеме, сообщает пресс-служба администрации Самары.
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