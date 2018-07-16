В Самаре ограничат движение транспорта на время проведения крестного хода

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- ул. Ерошевского от ул. Мичурина до ул. Маломосковская;- по ул. Маломосковская от ул. Ерошевского до ул. Революционная;- по ул. Революционная от ул. Маломосковская до ул. Дыбенко;- по ул. Дыбенко от ул. Революционная до ул. Авроры;- по ул. Авроры от ул. Дыбенко до Академического переулка;- по Академическому переулку от ул. Авроры до ул. Ивана Булкина;- по ул. Ивана Булкина от Академического переулка до ул. Дыбенко,- по ул. Дыбенко от ул. Ивана Булкина до ул. Карбышева;- по ул. Карбышева от ул. Дыбенко до ул. Аэродромная;- по ул. Аэродромная от ул. Карбышева до ул. Промышленности;- по Измайловскому переулку от ул. Промышленности до ул. Бобруйская;- по ул. Бобруйская от Измайловского переулка до Можайского переулка.Крестный ход, в котором примут участие несколько сотен человек, планируется начать в 11:00, передает пресс-служба администрации Самары.