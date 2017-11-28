В Самаре один из трамваев украсит герб Штутгарта
28 ноября 2017 23:41
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В ведомстве предлагают нанести символ Штутгарта - черного коня, на один из трамваев города. Жители Самары могут выбрать не только маршрут, но и марку трамвая. Мнение собирают в аккаунте ТТУ в Twitter.
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