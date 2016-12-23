В Самаре объявлен фотоконкурс на лучшую зимнюю фотографию в парке

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В конкурсе принимают участи снимки, сделанные в парке им. Ю. Гагарина, в парке Победы и в парке Дружбы г. о. Самара. Итоги будут подводиться по каждому из трех парков в отдельности.Каждую неделю автор фото, набравшего наибольшее количество «лайков», получает сертификат на два дня бесплатного проката коньков на катках парка им. Ю. Гагарина, парка Победы или парка Дружбы, а также абонемент на посещение ледовых горок. Для занявшего второе место будет предоставляться один день бесплатного проката коньков и пригласительный билет на ледовую горку. За третье место – пригласительный билет на ледовую горку.Работы принимаются с 22 декабря 2016 года. А первые победители будут определены 30 декабря 2016 года.Действуют следующие правила конкурса:1. В конкурсе недели участвуют снимки, выложенные, начиная с субботы, а итоги подводятся в 14:00 в пятницу следующей недели. Сертификаты вручаются в субботу и в воскресенье, следующие за подведением итогов. Сертификаты можно получить в пункте проката того парка, в котором была сделана фотография.2. В конкурсе могут принять участие снимки, сделанные в зимний сезон 2016-2017 годов в парках им. Ю. Гагарина, Дружбы, Победы.3. В случае одинакового количества набранных «лайков» победителем становится снимок, загруженный раньше других.4. Фотографии, участвовавшие в конкурсе предыдущей недели и выложенные заново, не учитываются.5. Для получения приза необходимо предоставить сотруднику проката паспорт.6. Администрация МАУ «Парки Самары» оставляет за собой право удалять из альбома конкурса фотографии экстремистского и порнографического содержания.Обращаем внимание на то, что конкурс планируется завершить ориентировочно 13 января 2017 года. Однако при условии, что он будет востребован жителями, конкурс может быть продлен на весь период работы парковых катков.Кроме того, МАУ "Парки Самары" приглашает всех желающих в парки города, чтобы оценить оформление новогодних елок, а затем за самую красивую елку проголосовать в группе ВКонтакте "Парки Самары": https://vk.com/parkisamara. Голосование будет длиться до конца новогодних праздников. Основная цель голосования - узнать мнения и предпочтения посетителей парков, чтобы в следующие годы сформировать ориентир праздничного оформления.Более подробную информацию можно узнать на сайте МАУ «Парки Самары»: http://parki-samara.ru/.