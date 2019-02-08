В Самаре обсуждают концепции расширения театра имени Горького
8 февраля 2019 22:55
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Спешить нельзя ждать
В Год театра у главного драматического театра Самарской области сразу несколько потребностей. Во-первых, здание срочно нуждается в реставрации. Две недели назад главный режиссер театра Валерий Гришко рассказал, что в администраторской обрушился потолок. Раньше были протечки в гардеробе. Одним словом - пора привести историческое здание в порядок. Кроме того, Самарский театр драмы уже давно планирует расширяться - хочет камерную сцену и дополнительные служебные помещения, тем более что реставрация зрительного зала и приведение его в соответствие с современными нормативами на треть с лишним уменьшит количество мест.
В этом году в областном бюджете выделено около 100 миллионов на проектирование. Торги уже объявляли дважды, подрядчик должен был определиться в начале февраля, но процедура была приостановлена. До составления проекта нужно решить с концепцией - реставрировать театр как есть, реставрировать и расширять или искать альтернативные варианты. И если вопрос о реставрации нужно решать в кратчайшие сроки, то глобальные планы по расширению, наоборот, требуют времени и взвешенных решений.
Эти и другие вопросы обсуждали на совещании по вопросам культуры при губернаторе Самарской области в конце января. «Есть несколько взаимоисключающих подходов, - рассказал врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов. - Стилизованный под псевдорусскую архитектуру театра пристрой в рамках хоздвора, пристрой, но уже в современной стилистике, а также концепция подземного расширения театра, которая включает в себя подпорные стены, парковки, в том числе некоторые изменения склона. Все эти идеи были представлены на совещании. Ни один из предложенных проектов Дмитрий Азаров не одобрил».
Стройка в Пушкинском сквере
Вариантов пристроя к театру со стороны сквера имени Пушкина несколько. Один - стилизованный под псевдорусский фасад основного здания с элементами постмодернизма, второй - более современный, модернистский. О стиле, в котором должен быть выполнен пристрой, пристрой ли это должен быть или отдельное здание за театром - можно и нужно спорить. Но у всех этих вариантов в описании сказано, что в случае их возведения пропадает историческая аутентичность здания, а площадь сквера имени Пушкина значительно уменьшается, уничтожаются зеленые насаждения в исторической части. И даже если пристрой будет возведен в границах существующего хоздвора театра, нормы безопасности потребуют расчистки территории перед входом, так что сквер в том или ином виде все равно пострадает.
Кроме того, насколько эта концепция вписывается в зоны охраны расположенных здесь многочисленных памятников архитектуры федерального и регионального значения? Да и Пушкинский сквер, пусть он официально и не имеет какого-либо охранного статуса, является безусловной ценностью для большинства горожан.
Подкоп под площадь
Еще один вариант, представленный на совещании, - подземный. Концепция расширения театра вниз разработана итальянскими архитекторами шесть с лишним лет назад. Здесь предлагается целый ряд решений - устройство дополнительных пространств под площадью Чапаева, подземная парковка, врезанная в склон открытая площадка и так далее.
Сама по себе идея подземного комплекса вполне допустима, но под площадью Чапаева и сквером Пушкина ли? Есть ли здесь коммуникации, связанные с бункером Сталина? Что делать с захоронением возле памятника Чапаеву и с самим памятником, который является объектом культурного наследия федерального значения? Да и как поведет себя грунт на склоне - большой вопрос.
Что касается открытой площадки с памятником Горькому, который представили в эскизе, то, во-первых, от улицы Шостаковича ее придется оградить подпорной стеной (да-да, еще одна стена), во-вторых - с нее будут видны не Волга и ансамбль площади («музей самарской архитектуры под открытым небом»), а деревья в Струковском саду, верхние этажи памятников и проезжающие мимо машины.
Одно из немногих очевидных преимуществ проекта - подземная парковка, благодаря которой можно сделать площадь перед театром пешеходной. Впрочем, это можно и без подкопа под театр. Напомним, в 2017 году московское КБ «Стрелка» курировало разработку проектов благоустройства нескольких общественных пространств Самары. Концепцию площади Чапаева и сквера имени Пушкина разработали архитекторы Сергей Малахов, Евгения Репина и Александр Гниломедов, улицей Фрунзе на этом участке занимались Александр Шуткин и Ирина Фишман. Парковка перед театром убиралась, а вдоль соседних улиц устраивались карманы для машин, которых было бы достаточно, чтобы удовлетворить потребности посетителей театра и местных жителей.
Работа над проектами благоустройства была оплачена, но концепции в реализацию почему-то не взяли. Возникает вопрос: надо ли повторно выделять средства на проект благоустройства вокруг театра или подземные парковки, если уже есть разработанные и оплаченные решения? Еще один повод для размышления.
Обнуление
В Самаре продолжают бурно обсуждать все эти варианты. Высказываются и альтернативные предложения. Некоторые общественники предлагают строительство малой сцены на противоположной от театра стороне улицы Фрунзе, на месте средовых двух-трехэтажных домов. В таком случае не пострадает сквер, а под землей можно будет устроить теплый переход между корпусами.
По словам врио министра культуры Самарской области Сергея Филиппова, не исключено, что может не подойти ни один из трех существующих вариантов, а театр можно будет только отреставрировать в существующих объемах. И если нужна будет дополнительная сцена, то ее придется разместить в другом здании и в другом месте.
Уменьшение мест в зрительном зале после реставрации - болезненная для Самарского театра драмы история. Театр имени Горького - один из самых заполняемых и хорошо зарабатывающих в регионе, и потеря 250-300 зрителей на каждом спектакле - большая цифра. Однако компенсирует ли эти потери камерная сцена на 250 мест? Не разделять же спектакли пополам. Возможно, театру следует задуматься не о малом зале, а о новой большой сцене в отдельном здании.
Где могла бы разместиться новая сцена Самарского театра драмы? Здание можно построить на месте летнего театра в Струковском саду, приспособить под театр Шаховские казармы на углу Волжского проспекта и Вилоновской или, например, подумать о комплексе ГРЭС, будущее которого в последнее время все чаще обсуждают.
А еще можно вернуться к истокам, к тому месту, где был создан первый самарский театр в 1851 году - к территории Хлебной площади. Стрелка рек Самары и Волги, территория бывшего завода клапанов, под которым, вероятнее всего, хранятся остатки засекинской крепости 1586 года... Может, театр - это то, что вдохнуло бы жизнь в место, где четыре века назад начиналась Самара.
Любое решение о будущем Самарского театра драмы будет сложным, но когда еще его принимать, если не в Год театра, передает vkonline.ru.
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Комментарии
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