В Самаре обсуждают как сохранить парк 60-летия Советской власти
22 декабря 2018 13:10
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Всего на встрече в школе №32 собралось более 250 человек
Открывая встречу, глава Самары Елена Лапушкина подчеркнула: «Никакого противостояния с жителями нет, мы вместе с вами готовы отстаивать этот парк и сохранить его всеми возможными законными путями».
Руководитель департамента градостроительства Сергей Шанов разъясняет конкретные шаги, которые Администрация города будет предпринимать уже в ближайшее время для защиты парка. Дорожная карта с мероприятиями и сроками подготовлена.
Конкретные шаги по сохранению парка 60-летия Советской власти:
1) смена зонирование с Ц-3 на Р-3 на участке, находящемся в частной собственности;
2) параллельно ведётся подбор компенсационного участка для собственника;
3) документы о возникновении права собственности на часть зеленой зоны направлены в прокуратуру для проверки;
4) инициатива регионального отделения ОНФ по установлению «Зеленого щита» будет поддержана.
Тренер СШОР Николай Пронин:
«Этот зелёный уголок нельзя отдавать коммерсантам. Здесь тренировались спортсмены, которые защищали честь нашего региона на всероссийских и международных соревнованиях. Елена Владимировна, мы верим, что вы сможете отстоять парк!»
Елена Лапушкина:
«Ни о каком капитальном строительстве здесь речи быть не может».
Сергей Шанов:
«Мы инициируем изменения в Генплан. Вся территория парка будет приведена к одной зоне - естестенных природных ландшафтов (Р-3)»
Никакой вырубки деревьев и строительства в парке 60-летия Советской власти не будет заверила Елена Лапушкина.
Председатель городской Общественной палаты Сергей Семченко:
«Общественная палата внимательно рассмотрела и изучила этот вопрос. Сегодня мы услышали главное: у жителей, губернатора Дмитрия Азарова и Администрации единая позиция - парк должен быть сохранен».
«Мы считаем, что надо периодически проводить такие встречи с жителями, чтобы оповещать о том, как ведется работа по сохранению парка».
"Нам нужно сохранить парк 60-летия Советской власти, сохранить деревья. Никаких разногласий тут нет", - отметила Елена Лапушкина, сообщает пресс-служба горадминистрации.
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