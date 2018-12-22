В Самаре обсуждают как сохранить парк 60-летия Советской власти

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В школе №32 проходит встречас жителями Кировского района. Главный вопрос - как сохранить парк 60-летия Советской власти. Среди участников также представители Администрации, Правительства, общественных объединений, депутатыВсего на встрече в школе №32 собралось более 250 человекОткрывая встречу, глава Самары Елена Лапушкина подчеркнула: «Никакого противостояния с жителями нет, мы вместе с вами готовы отстаивать этот парк и сохранить его всеми возможными законными путями».Руководитель департамента градостроительстваразъясняет конкретные шаги, которые Администрация города будет предпринимать уже в ближайшее время для защиты парка. Дорожная карта с мероприятиями и сроками подготовлена.Конкретные шаги по сохранению парка 60-летия Советской власти:1) смена зонирование с Ц-3 на Р-3 на участке, находящемся в частной собственности;2) параллельно ведётся подбор компенсационного участка для собственника;3) документы о возникновении права собственности на часть зеленой зоны направлены в прокуратуру для проверки;4) инициатива регионального отделения ОНФ по установлению «Зеленого щита» будет поддержана.Тренер СШОР«Этот зелёный уголок нельзя отдавать коммерсантам. Здесь тренировались спортсмены, которые защищали честь нашего региона на всероссийских и международных соревнованиях. Елена Владимировна, мы верим, что вы сможете отстоять парк!»Елена Лапушкина:«Ни о каком капитальном строительстве здесь речи быть не может».Сергей Шанов:«Мы инициируем изменения в Генплан. Вся территория парка будет приведена к одной зоне - естестенных природных ландшафтов (Р-3)»Никакой вырубки деревьев и строительства в парке 60-летия Советской власти не будет заверила Елена Лапушкина.Председатель городской Общественной палаты«Общественная палата внимательно рассмотрела и изучила этот вопрос. Сегодня мы услышали главное: у жителей, губернатора Дмитрия Азарова и Администрации единая позиция - парк должен быть сохранен».«Мы считаем, что надо периодически проводить такие встречи с жителями, чтобы оповещать о том, как ведется работа по сохранению парка»."Нам нужно сохранить парк 60-летия Советской власти, сохранить деревья. Никаких разногласий тут нет", - отметила Елена Лапушкина, сообщает пресс-служба горадминистрации.