В Самаре обсудили вопросы улучшения позиций региона в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата

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На сегодняшний день в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности губерния занимает 48 место, улучшив свои позиции за год на 17 пунктов. Глава региона Дмитрий Азаров поставил цель — войти в первую десятку рейтинга.В ходе совещания, под председательством врио первого заместителя председателя Правительства Самарской области Виктора Кудряшова, были рассмотрены вопросы эффективности реализации процедуры оценки регулирующего воздействия (ОРВ), влияния административного давления на бизнес и развития и поддержки малого и среднего бизнеса в регионе. Для достижения поставленных главой области целей необходимо снижать давление на бизнес со стороны контрольных органов, а также активнее привлекать предпринимателей к разработке нормативно-правовых документов.При этом основная оценка результатов данной работы должна производиться самими предпринимателями, а не органами власти на основании ведомственной отчетности. А для этого крайне важно выстроить прямой диалог и взаимодействие с предпринимательским сообществом для оперативного обмена информацией как обо всех возникающих у бизнеса проблемах, так и о возможных мерах поддержки со стороны государства.«Очень важно, что в таких встречах кроме чиновников участвуют представители делового сообщества, общественные организации и предприниматели-эксперты, которых мы привлекаем к этой работе в первую очередь, для обсуждения и решения сложных вопросов в процессе ведения предпринимательской деятельности», — отметил Виктор Кудряшов.Основными предложениями предпринимателей являются упрощение процедур проверок и совершенствование законодательства.«Власти должны создавать условия ведения бизнеса с перспективой на 5-10 лет, не меньше, т.к. если правила на ходу начинают меняться — это сказываются негативно на бизнесе. Особенно на том, который не может делать долгосрочное планирование, а работает здесь и сейчас», — прокомментировал уполномоченный по защите прав предпринимателей Самарской области Евгений Борисов, передает пресс-служба облправительства.