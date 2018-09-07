В Самаре обсудили вопросы улучшения позиций региона в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата
7 сентября 2018 17:16
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На сегодняшний день в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности губерния занимает 48 место, улучшив свои позиции за год на 17 пунктов. Глава региона Дмитрий Азаров поставил цель — войти в первую десятку рейтинга.
В ходе совещания, под председательством врио первого заместителя председателя Правительства Самарской области Виктора Кудряшова, были рассмотрены вопросы эффективности реализации процедуры оценки регулирующего воздействия (ОРВ), влияния административного давления на бизнес и развития и поддержки малого и среднего бизнеса в регионе. Для достижения поставленных главой области целей необходимо снижать давление на бизнес со стороны контрольных органов, а также активнее привлекать предпринимателей к разработке нормативно-правовых документов.
При этом основная оценка результатов данной работы должна производиться самими предпринимателями, а не органами власти на основании ведомственной отчетности. А для этого крайне важно выстроить прямой диалог и взаимодействие с предпринимательским сообществом для оперативного обмена информацией как обо всех возникающих у бизнеса проблемах, так и о возможных мерах поддержки со стороны государства.
«Очень важно, что в таких встречах кроме чиновников участвуют представители делового сообщества, общественные организации и предприниматели-эксперты, которых мы привлекаем к этой работе в первую очередь, для обсуждения и решения сложных вопросов в процессе ведения предпринимательской деятельности», — отметил Виктор Кудряшов.
Основными предложениями предпринимателей являются упрощение процедур проверок и совершенствование законодательства.
«Власти должны создавать условия ведения бизнеса с перспективой на 5-10 лет, не меньше, т.к. если правила на ходу начинают меняться — это сказываются негативно на бизнесе. Особенно на том, который не может делать долгосрочное планирование, а работает здесь и сейчас», — прокомментировал уполномоченный по защите прав предпринимателей Самарской области Евгений Борисов, передает пресс-служба облправительства.
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