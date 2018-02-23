В Самаре обсудили вопросы содержания и защиты животных

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В среду, 21 февраля, в самарской городской Думе прошло рабочее совещание. В рамках заседания были затронуты темы ответственного отношения к домашним животным, регулирования численности безнадзорных животных, а также создания на территории города специализированных площадок для выгула собак.Во встрече приняли участие первый заместитель Главы городского округа Самара, представители профильных департаментов городской Администрации, депутаты, представители общественных организаций, занимающихся вопросами защиты животных, экологи.По мнению экспертов, одной из основных причин появления на улице новых безнадзорных животных является безответственность граждан. Инициативные представители общественности обеспокоены тем, что на улицах оказывается много собак и кошек, которых выбрасывают бывшие владельцы.«Важным фактором, оказывающим влияние на снижение численности бродячих собак в городской среде, является профилактика безнадзорности животных, - говорит директор приюта «Надежда». - Нужно через средства массой информации, посредством размещения информационных материалов и проведения разъяснительной работы призывать владельцев домашних животных к ответственности за своих питомцев».Заместитель руководителя Управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологиисообщил, что fдминистрация активно сотрудничает с такими зоозащитными организациями, как экологическая общественная организация «Живая планета – детям», Фонд развития социальных инициатив «В БУДУЩЕЕ!», Самарское общество попечительства над животными «Твои друзья». Во взаимодействии с общественниками ведется профилактическая работа, направленная на предупреждение фактов жестокого обращения с животными.Владимир Василенко пояснил, что вопрос регулирования численности безнадзорных животных в Самаре производится исключительно гуманными методами.В соответствии с требованиями законодательства отловленные собаки направляются на освидетельствование ветеринарным врачом, который по итогам осмотра принимает решение о дальнейшей судьбе животного. Стерилизованные особи после передержки возвращаются в городскую среду - в район, максимально приближенный к месту их обитания.Особый подход применяется к отловленным породистым собакам, имеющим ошейник. Информация о найденном животном размещается на сайте Департамента городского хозяйства и экологии, а также на тематических форумах в Интернете и социальных сетях. На время поиска хозяина собака находится в приюте. Если в течение 6 месяцев владелец собаки найден или сам объявился – животное ему возвращается. Если нет, то собака остается в приюте и в дальнейшем может передаваться новому хозяину. На сегодняшний день на территории города действует 5 общественных приютов.На совещании обсудили и дополнительные меры стимулирования организаций, занимающихся содержанием животных. Так, например, были высказаны предложения о введении грантовой поддержки проектов в области защиты животных, а также о выделении площадок для размещения новых приютов. Все предложения взяты в проработку и будут внимательно рассмотрены депутатами и профильными департаментами администрации.Отдельно был рассмотрен вопрос о создании специализированных площадок для выгула собак. Много таких предложений от жителей Самары поступило во время рассмотрения проектов благоустройства общественных пространств, которые будут реализованы уже в этом году. Эти предложения обобщены и по мере возможности будут учитываться при обустройстве новых общественных зон, сообщает пресс-служба горадминистрации.