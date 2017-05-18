В Самаре обсудили цветовое оформление купола «Самара-Арены»
18 мая 2017 23:24
146
Архитекторы предложили использовать при оформлении кровли современные прозрачные материалы белого и серебряного
цветов. По замыслу проектировщиков, они будут чередоваться и «опоясывать» кровлю стадиона по всему диаметру. Такое оформление призвано подчеркнуть объемность объекта, обеспечат легкость его восприятия и в конечном итоге отразят главную космическую тематику стадиона.
Окончательное решение по цветовой гамме принято не было, но общая концепция одобрена присутствующими, сообщает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
18 мая 2017 23:44
В нее вошли 38 представителей из Самарского государственного медицинского университета, Самарского государственного экономического университета,... Социум
67
18 мая 2017 23:24
Архитекторы предложили использовать при оформлении кровли современные прозрачные материалы белого и серебряного цветов. Социум
143
18 мая 2017 21:50
Перед каждым из 16 матчей двух недельного турнира 62 юных поклонника футбола будут выносить флаги FIFA и национальные флаги команд-участниц, выводить игроков на... Социум
92
Здравоохранение
18 мая 2017 23:32
«Луч-С» - это система для хранения и обработки медицинских данных. Здравоохранение
80
18 мая 2017 12:35
Эксперты отмечают, что нововведения помогут избежать спорных моментов в работе бригады. Здравоохранение
130
17 мая 2017 14:55
Они проведут акцию, посвященную Всемирному дню памяти людей, умерших от СПИДа. Здравоохранение
229
Туризм
11 мая 2017 13:38
Больше всего улетели в Турцию. Туризм
182
8 мая 2017 11:22
Причиной этому послужила гибель 85-летнего альпиниста. Туризм
337
2 мая 2017 11:29
Это приведет к повышению цен на гостиничные номера, считают эксперты. Туризм
300
Образование
18 мая 2017 20:53
Такое заявление сделала министр образования и науки России Ольга Васильева. Образование
109
17 мая 2017 09:42
Его организует Альянс Франсез. Образование
141
16 мая 2017 14:59
Российскому университету впервые доверено право провести мероприятие Управления ООН по вопросам космического пространства. Образование
197
Культура
18 мая 2017 17:52
В программе концерта – арии, романсы и песни русских и зарубежных композиторов. Культура
138
18 мая 2017 10:41
Мероприятие состоится 20 мая. Культура
249
18 мая 2017 10:14
Мероприятие пройдет в сквере на пересечении улиц Победы, Калинина и Воронежской. Культура
212
Мода
1 мая 2017 10:42
В хорошем мужском кожаном рюкзаке можно расположить множество нужных вещей. Вы можете выбрать модель аксессуара в зависимости от того, для каких целей будете... Мода
152
16 апреля 2017 11:48Платье до колен - один из вариантов оставаться женственной!
Если раньше платье для барышень было единственным возможным вариантом одежды, то сейчас в обиходе среднестатистической модницы самые разные образы с... Мода
375
13 апреля 2017 18:32
Покупая профессиональную косметику для волос, необходимо учесть многие нюансы. Мода
244
Видео
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
527
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
1165
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1326
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1508
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
2809
11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
1679
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
1481
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1114
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
630
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1017
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2262
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3280
Мероприятия