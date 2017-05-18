В Самаре обсудили цветовое оформление купола «Самара-Арены»

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Архитекторы предложили использовать при оформлении кровли современные прозрачные материалы белого и серебряногоцветов. По замыслу проектировщиков, они будут чередоваться и «опоясывать» кровлю стадиона по всему диаметру. Такое оформление призвано подчеркнуть объемность объекта, обеспечат легкость его восприятия и в конечном итоге отразят главную космическую тематику стадиона.Окончательное решение по цветовой гамме принято не было, но общая концепция одобрена присутствующими, сообщает пресс-служба облправительства.