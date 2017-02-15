В Самаре обсудили проведение Российского национального юниорского водного конкурса

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13 февраля в Самаре на базе областного экологического центра при поддержке компании Coca-Cola HBC Россия прошел семинар «Организация исследовательской и проектной деятельности старшеклассников Самарской области в сфере охраны и восстановления водных ресурсов» в рамках регионального этапа Российского национального юниорского водного конкурса.Водный конкурс – это масштабная общероссийская инициатива по вовлечению старшеклассников в природоохранную деятельность и раскрытию их научно-исследовательского потенциала. Участники представляют лучшие исследовательские работы, посвященные экологическим проблемам водных объектов в своем регионе. Лучшие проекты региональных этапов примут участие в федеральном конкурсе в Москве. В Самарской области региональный этап проходит с 2 по 20 февраля.Данную инициативу реализует АНО «Институт консалтинга экологических проектов».