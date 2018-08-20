В Самаре обсудили программу праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню города

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Отмечать 432-летие родного города самарцы начнут 1 сентября – в этот день во всех школах пройдет единый классный час, посвященный Дню города. На следующий день праздничный марафон продолжит турнир по баскетболу памяти Юрия Тюленева «Samara Open - 2018». Соревнования будут проходить в первой половине дня на площади Куйбышева.«5 сентября на территории Куйбышевского района в рамках культурной программы состоится презентация нового муниципального молодежного театра, а 6 сентября, в день 75-летия района, откроется ДК «Нефтяник», - рассказала руководитель Департамента культуры и молодежной политики Татьяна Шестопалова.Кроме того, 6 сентября на площади имени Дмитрия Козлова состоится запуск подсветки ракеты-носителя «Союз». На площади также пройдет музыкальный концерт, посвященной развитию космической отрасли на территории региона.Пик культурной программы придется на выходные: 7 сентября в Самаре пройдет фестиваль «От классики до джаза», в котором примут участие Нино Катамадзе и группа «Insight», Григорий Файн, а также симфонический оркестр самарской филармонии и молодые самарские артисты. Насладиться произведения джазовой и классической музыки можно будет на сцене у амфитеатра на склоне площади Славы.Разнообразные праздничные мероприятия пройдут и в субботу, 8 сентября: так на первой очереди набережной состоится открытие скульптурной композиции «Клен», параллельно с этим в Струковском саду будет проходить фестиваль «Распусти свои клеши», а на второй очереди набережной откроется фестиваль студентов «Наука, инновации, спорт и культура», который завершится концертом с участием Елены Темниковой. Скоротать вечер можно будет и на площади Куйбышева: здесь пройдет «Дискотека 70-х и 80-х», в которой примут участие ВИА «Синяя птица», «Здравствуй, песня», Сергей Минаев, Владимир Маркин и другие артисты.В день 432-летия Самары, 9 сентября, жителям и гостям города предлагают поучаствовать в церемонии возложения цветов к памятнику основателя города – князю Григорию Засекину, посетить фестиваль молодёжной культуры в Струковском саду, понаблюдать за работой интерактивных площадок на второй очереди набережной, посмотреть фильмы под открытым небом у Ладьи, а также посетить концерт на площади Куйбышева. В заключительном праздничном концерте примут участие такие группы, как «Би-2», «Моя Мишель», «Cheese People». Завершит праздник фейерверк и диджей-сет. Кроме того, в преддверии Дня города на территории всех районов пройдут дворовые и районные праздничные мероприятия.Глава города поручила уделить особое внимание обеспечению общественной безопасности во время проведения культурно-массовых мероприятий:«Программа подготовлена достаточно интересная и разнообразная, она привлечет большое количество людей. Поэтому крайне важно проработать вопрос обеспечения общественной безопасности. Обсудите с представителями Росгвардии и добровольных народных дружин вопрос их привлечения к охране общественного порядка», - обратилась Елена Лапушкина к руководителю Департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Виталию Шишкину, передает пресс-служба администрации Самары.Фото: пресс-служба администрации Самары