В Самаре обсудили подходы к индексации стоимости проезда в общественном транспорте

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Перед началом обсуждения этого вопроса руководитель Департамента транспорта Сергей Маркин подчеркнул, что повышение стоимости проезда - вынужденная мера.«Изменение стоимости проезда в Самаре последний раз происходило в 2016 году. За это время существенно выросло в цене топливо и повысилась стоимость электроэнергии, - сказал Сергей Маркин. – При этом уже сейчас себестоимость перевозки одного пассажира в автобусах, троллейбусах и трамваях составляет 29 рублей, а в метро – 65 рублей 83 копейки. Таким образом, фактическая стоимость проезда для населения значительно отстает, что является одним из факторов, приводящих транспортные предприятия к серьезным долговым обязательствам. Это сказывается, в том числе, на стабильной работе общественного транспорта».Кроме того, Сергей Маркин добавил, что в соответствии со статистическими данными, годовой пассажиропоток составляет более 200 миллионов человек, и каждый второй пассажир – льготник, который оплачивает проезд в разы ниже себестоимости.Для того, чтобы избежать роста долговых обязательств муниципального транспорта и поддерживать его работу в штатном режиме, Департаментом транспорта было предложено рассмотреть вопрос об индексации стоимости проезда на 12%. Таким образом, предлагаемая цена поездки для граждан составит 28 рублей. Кроме того, для школьников и студентов, а также для граждан, оплачивающих проезд по социальной карте жителя Самарской области сохраняются льготные тарифы. При этом нагрузка на бюджет города в виде субсидий транспортным предприятиям для компенсации разницы тарифов остается на высоком уровне. Необходимо отметить, что в случае повышения тарифа на 12 процентов, стоимость проезда в общественном транспорте Самары останется одной из самых низких в Приволжском федеральном округе и в целом по стране. Так в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге стоимость проезда уже составляет 28 рублей, в Уфе и Красноярске - 30 рублей. При этом Самара один из немногих городов в России, где предоставляются льготы на проезд для школьников и студентов.«Абсолютно уверен в том, что повышение стоимости проезда никогда не воспринимается как благо, оно воспринимается как нагрузка на отдельно взятую семью, на отдельно взятого человека. Но при всех тех сложностях, которые сейчас испытывает транспорт, я полагаю, было найдено единственное верное решение относительного той суммы, на которую предполагается повысить проезд», - сказал исполнительный директор ассоциации «Союз работодателей Самарской области» Владимир Братчиков.«Заработная плата сотрудников трамвайно-троллейбусного управления не повышалась с 2015 года в связи с непростой экономической ситуацией на предприятии. Повышение тарифов на проезд позволит улучшить ситуацию и даст возможность проиндексировать зарплату работников, подтянуть ее до уровня средней оплаты по Самарской области», - отметил председатель Федерации профсоюзов Самарской области Павел Ожередов.Глава Самары Елена Лапушкина поблагодарила членов комиссии за участие в обсуждении столь важного для города вопроса и подчеркнула, что Администрация продолжит консультации с городской Общественной палатой, Союзом ректоров и представителями депутатского корпуса, передает пресс-служба администрации Самары.