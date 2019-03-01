В Самаре обсудили подготовку к весеннему паводку
1 марта 2019 14:53
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Основной темой заседания стала подготовка к весеннему паводку. Начальник федерального государственного бюджетного учреждения «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Айдар Мингазов сделал доклад о
гидрометеорологической обстановке в области. Он напомнил, что осеннее увлажнение почвы в бассейнах рек региона составило 24-66% от нормы. Мингазов сообщил, что по данным наблюдательной сети на 28 февраля запасы воды в снеге в бассейнах рек составляет 118-209%.
В большинстве рек области запас воды в снеге больше по сравнению с предыдущим годом более чем в 2 раза. На конец февраля высота снежного покрова в среднем по области составила 59 см (164% от нормы). В прошлом году эта величина была 37 см. Глубина промерзания
почвы на 28 февраля в среднем по области составила 39 см (предыдущий год – 48 см). На реках области толщина льда колеблется от 21 до 48 см.
«В связи с тем, что снега в этом году выпало много, хочу обратить особое внимание на вероятность подтопления талыми водами пониженных участков местности. По предварительным данным, наивысший уровень воды в период весеннего половодья на большинстве рек области можно ожидать в пределах и выше среднемноголетних значений, на р. Самара – ниже этих значений», - отметил Айдар Мингазов.
Осеннее увлажнение почвы по бассейну Волги составило 36-83% отнормы, что ниже, чем в прошлом году. На 25 февраля запасы воды в снежном покрове по всему Волжско-Камскому каскаду составили 122 мм, это 117% от нормы (в прошлом году – 83 мм, или 80% от нормы). В первом квартале суммарный приток воды в водохранилище Волжско-Камского каскада ожидается в пределах 21,9- 27,9 км 3 , это 117% от нормы (в прошлом году - 38,7 км 3 , 182% от нормы). По состоянию на 1 марта свободный объем Куйбышевского водохранилища составляет 18,8 км 3 . Уровень воды у Тольятти - 49,5 м, что меньше по сравнению с прошлым годом на 3 м 24 см. Уровень воды на сегодня у Самары – 28,53 м, что ниже значения прошлого года на 50 см. Толщина льда у Тольятти – 41 см, у Самары – 36 см.
О проведении неотложных противопаводковых мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод рассказал начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко. Он сообщил, что 27-28 февраля проведена командно-штабная тренировка с органами местного самоуправления силами и средствами городских и районных звеньев территориальной подсистемы Самарской области.
Тренировка была посвящена организации взаимодействия областной комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности органов местного самоуправления, сил и средств организаций при паводковом затоплении территории Самарской области. Главным управлением МЧС России по Самарской области разработан и утвержден Губернатором Самарской области План мероприятий по смягчению рисков и реагированию на ЧС в паводкоопасный период в 2019 году. В соответствии с ним, в регионе находится группировка сил и средств в количестве 10026 человек, 2149 единиц техники, в том числе 130 единиц плавсредств, 5 воздушных судов.
Министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Александр Ларионов доложил, что министерством совместно с органами местного самоуправления организована работа по подготовке к пропуску весеннего половодья. Работа ведется в плановом режиме, особое внимание уделяется потенциально опасным гидротехническим сооружениям, а также ГТС, находящимся в Волжско-Камском каскаде. Определены источники финансирования мероприятий, ответственные лица, организованы дежурства, проводится очистка водопропускных труб.
«Несмотря на календарное начало весны, зима еще не уступила свои права, снег продолжает идти. Между тем, до его активного таяния осталось совсем мало времени. Первоочередная задача сегодня – расчистка кровель от снега и наледи, уборка тротуаров, вывоз снега с дворовых территорий. Этой работой необходимо постоянно и активно заниматься», - подчеркнул Александр Нефёдов.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николай Абашин сообщил о ходе подготовки к весенне-полевым работам в муниципальных районах области. Он подчеркнул, что потребность в семенах яровых зерновых полностью обеспечена,
технических и кормовых культур - на 90%. Недостающие объемы будут приобретены до начала полевых работ. Посеяно около 420 тыс. га
озимых культур, что на 10% больше, чем под урожай прошлого года.
«По предварительным прогнозам, общая посевная площадь увеличится по сравнению с уровнем прошлого года за счет ранее необрабатываемых земель на 20 тыс. га и составит 2,1 млн. га», - отметил министр. Н. Абашин обратил внимание глав муниципалитетов о необходимости продолжить работу по пересмотру структуры посевных площадей в сторону экспортно-ориентированных культур, передает пресс-служба облправительства.
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