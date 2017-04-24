В Самаре обсудили подготовку к началу летней оздоровительной кампании

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Особое внимание будет уделяться безопасности детей, отдыхающих на базе оздоровительных учреждений. Сегодня в городе функционирует «Школа вожатых», в которой руководители профильных смен, педагоги проходят соответствующую подготовку.В этом году будет проведен ремонт семи жилых корпусов и мест общего пользования в детском оздоровительном лагере «Волжский Артек», в результате которого на 40 мест увеличится его вместимость. В детском оздоровительном лагере «Волжанка» будут проведены работы по капитальному ремонту фасада. Кроме того, здесь планируется открытиемедицинского кабинета «Спелеокамера».За летний период тысячи юных самарцев примут участие в экспедициях, походах, военно-полевых и учебно-тренировочных сборах. Муниципальными учреждениями будут проводиться спектакли, выставки, спортивные соревнования, фестивали и конкурсы.Целый комплекс мер направлен на организацию занятости и трудоустройства молодежи. Так, по словам руководителя городского Департамента культуры и молодежной политики Татьяны Шестопаловой за счет средств бюджета города и за счет субсидий из регионального бюджета во время летних каникул будет трудоустроено более 2500 подростков.Кроме того, в июне-августе запланирована работа школьных бригад общественно-полезной деятельности. Всего к работе будут привлечены более 29 тысяч учащихся из 143 учреждений, сообщает пресс-служба администрации Самары.