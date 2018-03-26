В Самаре обсудили подготовку города к проведению месячника по благоустройству

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По сложившейся традиции, месячник стартует 1 апреля и завершится к майским праздникам. Основные работы по озеленению, благоустройству и улучшению внешнего вида города возьмут на себя муниципальные предприятия, районные администрации и управляющие компании. Кроме того, оказать свою помощь в наведении порядка смогут и горожане – во всех районах будут организованы специализированные пункты выдачи инвентаря, необходимого для уборки дворовых территорий.«Мы с вами не просто проводим месячник по благоустройству, мы готовимся к приёму гостей со всего мира. Поэтому все усилия, транспортные и технические резервы должны быть использованы по максимуму», - подчеркнула глава города.Руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Андрей Семенов сообщил, что в этом году состоится три общегородских субботника: 14 апреля – Гагаринский субботник, 21 апреля – основной, и 28 апреля – итоговый. За период месячника планируется вывезти 100 000 кубометров мусора, провести работы по восстановлению и покраске дорожных знаков, световых опор, ограждений, мусорных контейнеров, малых архитектурных форм и остановочных павильонов, нанесению дорожной разметки и помывке улиц. Кроме того, особое внимание будет уделено озеленению территорий:«Не забывайте о том, что в городе продолжает действовать программа «Цветущая Самара». В этом году количество высаженных цветов будет увеличено в 1,5 раза, но не стоит на этом останавливаться. По максимуму вовлекайте собственников объектов потребительского рынка в её реализацию», - подчеркнула Глава города, обращаясь к руководителям районных администраций.Также Елена Лапушкина отметила, что в нынешних погодных условиях следует уделить особое внимание очистке крыш от снега и наледи, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций. Контролировать подготовку к месячнику и проведение всех работ будет специально созданный штаб под руководством первого заместителя Главы города Владимира Василенко, сообщает пресс-служба администрации Самары.