В Самаре обсудили меры профилактики агрессивного поведения подростков
31 января 2018 15:46
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Сегодня, 31 января 2018 года, врио первого вице-губернатора Самарской области Александр Нефёдов провел первое в этом году
заседание межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Самарской области.
В ходе совещания был рассмотрен вопрос о повышении мер безопасности в образовательных организациях Самаркой области. Руководитель управления реализации общеобразовательных программ регионального министерства образования и науки Оксана Чуракова доложила о проделанной в этом направлении работе. Так, руководителям органов управления образованием региона было поручено оперативно выполнить целый комплекс мероприятий: усилить контрольно-пропускной режим в образовательных учреждениях, повысить
бдительность работников, отработать порядок взаимодействия при возникновении конфликтных ситуаций. Особое внимание уделено необходимости контроля за выполнением условий договорных отношений между образовательными учреждениями и частными охранными предприятиями.
«Важнейшую роль в предупреждении чрезвычайных ситуаций, конечно, должна играть профилактика агрессивного поведения,
своевременное выявление проблем развития подростков, индивидуальная работа с ними и их родителями», - отметила представитель
министерства. Министерством инициирован ряд дополнительных мероприятий. Так, в настоящее время разрабатывается и апробируется детальный алгоритм действий педагогических работников в экстренной ситуации. Идет разработка методических межведомственных рекомендаций по привлечению частных охранных организаций в учреждениях с пребыванием детей.
Депутат Государственной Думы РФ Надежда Колесникова сообщила членам комиссии о работе на федеральном уровне над едиными стандартами обеспечения безопасности в образовательных учреждениях. На совещании были высказаны предложения о необходимости возвращения полноценных психологических служб в школы.
«Нужно законодательно обеспечить деятельность школьных психологов, чтобы они работали в правовом поле, а также ориентировать их на индивидуальную работу с учениками и их родителями применительно к проблемам конкретной школы», - считает уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Татьяна Козлова.
Александр Нефёдов: «Школа должна быть безопасным местом, где дети могут спокойно учиться, а учителя - учить. Помимо усиления мер безопасности, необходимо тщательно проанализировать причины всплесков подростковой агрессии, чтобы решать проблему изнутри. Искать новые подходы, иные методы работы. Не допускать насилия в школе – ни со стороны учителей, ни в детском коллективе. Вовремя выявлять конфликты. Не оставлять подростка один на один с проблемой, которая кажется ему нерешаемой, доводит до отчаяния. Подход
должен быть всесторонним», сообщает пресс-служба облправительства.
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В ходе совещания был рассмотрен вопрос о повышении мер безопасности в образовательных организациях Самаркой области. Социум
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