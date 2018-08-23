В Самаре обсудили меры обеспечения общественной безопасности на 1 и 9 сентября

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Руководитель Департамента образования Лилия Галузина доложила, что совместно с представителями силовых структур разработаны планы взаимодействия, проведены инструктажи с работниками школ по соблюдению пропускного и противопожарного режимов на территории образовательных учреждений, а также отработан порядок действий в случае обнаружения признаков подготовки террористического акта.«В 124 школах организована физическая охрана силами частных охранных предприятий. В остальных образовательных учреждениях охрана и пропускной режим осуществляется дежурными вахтёрами. Кроме того, во всех городских школах установлены кнопки экстренного вызова полиции, системы громкоговорящей связи и видеонаблюдения», - рассказала Лилия Галузина.Обеспечение мер безопасности в школах начинается еще за ее пределами – в нормативное состояние приводятся подъездные пути и пешеходные переходы вблизи учреждений, а также автомобильные дороги, входящие в состав маршрутов школьных автобусов, и участки улично-дорожной сети вблизи учебных заведений.«В январе - апреле 2018 года работы по приведению к нормативным требованиям пешеходных зон уже выполнены по шести адресам: установлены светофоры и дорожные знаки возле гимназии «Перспектива», приведены в нормативное состояние знаки на пересечении улиц Революционной и Гая, Партизанской и Волгина, отремонтирован светофор лицея «Классический», организованы пешеходные переходы на Энтузиастов и на пересечении Чкалова и Ленинской», - сообщил заместитель руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Виктор Ненашев.Особый режим по обеспечению мер безопасности будет действовать на территории образовательных учреждений с 28 августа по 10 сентября. К этому времени на территории школ должны быть завершены все ремонтные работы, проверены системы оповещения и пожаротушения. Специальная комиссия уже подвела первые итоги проверки – практически все школы соответствуют нормам безопасности, за исключением нескольких замечаний. Глава города поручила устранить их в кратчайшие сроки.«Прошу глав районных администраций взять на особый контроль учреждения, к которым ещё остались замечания со стороны сотрудников МЧС, и тщательно следить за исправлением ситуации», - заключила Елена Лапушкина, передает пресс-служба горадминистрации.