В Самаре обсудили концепцию создания музея на "Даче купца Головкина"

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В мероприятии приняли участие врио министра культуры Самарской области, заместитель руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской областизаведующий Музеем Модерна, представители общественности.Напомним, что глава регионапоручил министерству культуры Самарской области совместно с представителями общественности разработать концепцию дальнейшего использования знаменитой дачи Головкина «Дом со слонами» как объекта культуры.На совещании речь шла о том, что Самаре необходимо вернуть один из самых знаменитых архитектурных объектов эпохи модерна, который имеет для области особую туристическую привлекательность.«Концепция должна в себя включать назначение этого помещения и первые шаги на пути к ее реализации. Мы понимаем, что здесь необходимо проведение инженерной экспертизы, проверить состояние здания и его коммуникаций. На мой взгляд, здание должно иметь многофункциональное значение, связанное с наследием Константина Головкина. В Самарском областном художественном музее хранитсябольшая коллекция предметов искусства Головкина, он сам был художником и коллекционером. Здесь возможно и музейно-выставочное пространство, пространство для образовательной деятельности в сфере культуры. Здесь большая территория, на которой можно проводить разного рода мероприятия: театрализованные представления, квесты и так далее», — пояснил глава областного минкульта Сергей Филиппов.В дальнейшем речь может идти о продлении территории дачи до Волги, а в перспективе и об устройстве здесь пристани, чтобы культурный объект был доступен для туристов с воды, а также о реконструкции здания. Исторических интерьеров на даче не сохранилось. Все они созданы примерно в 90-х годах прошлого с столетия.Не существует и документов, по которым можно было бы восстановить внутренний вид времен Константина Головкина. Стоит отметить, что предметом государственной охраны является внешний облик здания, который нуждается в серьезной реставрации.«Могу откровенно сказать, что этот объект культурного наследия находится в достаточно сложном техническом состоянии. Зданию более ста лет, и в первую очередь рассчитывалось на эксплуатацию только в теплый период. В советское время здание стало использоваться круглый год, сюда проведено центральное отопление. Это начало создавать для конструкции незначительные проблемы. Где-то к концу 80-х годов 20 века эти проблемы встали уже достаточно серьезно. Были предприняты меры по обследованию, разработке инженерной и архитектурной документации по возможному укреплению, ремонту и реставрации. К сожалению, работы были выполнены только частично, что позволило на какое-то время укрепить здание, и оно стоит до сегодняшнего дня. Хотелось бы обратить внимание, что решая вопрос о приспособлении надо очень внимательно отнестись, в первую очередь, к инженерному обследованию и к вопросам укрепленияматериальной структуры здания, чтобы обеспечить долговечность при любом возможном варианте его использования» - рассказал заместитель руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия региона Александр Аксарин.«Фигура самого Константина Павловича Головкина – это широчайший спектр от автомобилиста, художника, археолога, архитектора, до астронома, выбирайте любое направление, которое вам нравится. Сейчас наша цель – выбрать некую основную генеральную линию, стратегию, которой нужно придерживаться. Что это будет.., История, связанная в целом с дачной культурой и архитектурой, или это романтическая тема самарских мечтателей, каким был Константин Павлович Головкин, или это может быть формат творческой резиденции. Это очень интересный объект и, я надеюсь, что его ждет интересная и бурная жизнь», - поделился идеями один из инициаторов создания концепции Михаил Савченко.На разработку концепции потребуется примерно два месяца, после чего она будет представлена главе региона Дмитрию Азарову, сообщает пресс-служба облправительства.Фото: esliustal.ru