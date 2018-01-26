В Самаре обсудили концепцию создания музея на "Даче купца Головкина"
26 января 2018 17:27
235
В мероприятии приняли участие врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов, заместитель руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Александр Аксарин, заведующий Музеем Модерна Михаил Савченко, представители общественности.
Напомним, что глава региона Дмитрий Азаров поручил министерству культуры Самарской области совместно с представителями общественности разработать концепцию дальнейшего использования знаменитой дачи Головкина «Дом со слонами» как объекта культуры.
На совещании речь шла о том, что Самаре необходимо вернуть один из самых знаменитых архитектурных объектов эпохи модерна, который имеет для области особую туристическую привлекательность.
«Концепция должна в себя включать назначение этого помещения и первые шаги на пути к ее реализации. Мы понимаем, что здесь необходимо проведение инженерной экспертизы, проверить состояние здания и его коммуникаций. На мой взгляд, здание должно иметь многофункциональное значение, связанное с наследием Константина Головкина. В Самарском областном художественном музее хранится
большая коллекция предметов искусства Головкина, он сам был художником и коллекционером. Здесь возможно и музейно-выставочное пространство, пространство для образовательной деятельности в сфере культуры. Здесь большая территория, на которой можно проводить разного рода мероприятия: театрализованные представления, квесты и так далее», — пояснил глава областного минкульта Сергей Филиппов.
В дальнейшем речь может идти о продлении территории дачи до Волги, а в перспективе и об устройстве здесь пристани, чтобы культурный объект был доступен для туристов с воды, а также о реконструкции здания. Исторических интерьеров на даче не сохранилось. Все они созданы примерно в 90-х годах прошлого с столетия.
Не существует и документов, по которым можно было бы восстановить внутренний вид времен Константина Головкина. Стоит отметить, что предметом государственной охраны является внешний облик здания, который нуждается в серьезной реставрации.
«Могу откровенно сказать, что этот объект культурного наследия находится в достаточно сложном техническом состоянии. Зданию более ста лет, и в первую очередь рассчитывалось на эксплуатацию только в теплый период. В советское время здание стало использоваться круглый год, сюда проведено центральное отопление. Это начало создавать для конструкции незначительные проблемы. Где-то к концу 80-х годов 20 века эти проблемы встали уже достаточно серьезно. Были предприняты меры по обследованию, разработке инженерной и архитектурной документации по возможному укреплению, ремонту и реставрации. К сожалению, работы были выполнены только частично, что позволило на какое-то время укрепить здание, и оно стоит до сегодняшнего дня. Хотелось бы обратить внимание, что решая вопрос о приспособлении надо очень внимательно отнестись, в первую очередь, к инженерному обследованию и к вопросам укрепления
материальной структуры здания, чтобы обеспечить долговечность при любом возможном варианте его использования» - рассказал заместитель руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия региона Александр Аксарин.
«Фигура самого Константина Павловича Головкина – это широчайший спектр от автомобилиста, художника, археолога, архитектора, до астронома, выбирайте любое направление, которое вам нравится. Сейчас наша цель – выбрать некую основную генеральную линию, стратегию, которой нужно придерживаться. Что это будет.., История, связанная в целом с дачной культурой и архитектурой, или это романтическая тема самарских мечтателей, каким был Константин Павлович Головкин, или это может быть формат творческой резиденции. Это очень интересный объект и, я надеюсь, что его ждет интересная и бурная жизнь», - поделился идеями один из инициаторов создания концепции Михаил Савченко.
На разработку концепции потребуется примерно два месяца, после чего она будет представлена главе региона Дмитрию Азарову, сообщает пресс-служба облправительства.
Фото: esliustal.ru
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
26 января 2018 23:23
Большая часть перечисленных авто либо уже доступны для покупки в России, либо доберутся до нашего рынка в перспективе. Социум
301
26 января 2018 23:05
Предприятие компании в Алтайском крае регулярно нарушало законодательство, уверены в службе. Социум
311
26 января 2018 22:55
В целом по стране картина с сокращением получилась неоднозначная. Социум
333
Здравоохранение
25 января 2018 19:12
"Нефрологиеский центр в Самаре является уникальным и одним из лучших не только в нашей стране, но и в мире." Здравоохранение
305
25 января 2018 13:39
22 директора получили дисциплинарные взыскания. Здравоохранение
235
24 января 2018 00:10
Медицинское учреждение уже сдано в эксплуатацию и сейчас проходит процедуру лицензирования. Планируется, что первых пациентов поликлиника примет уже в... Здравоохранение
840
Новости медицины
22 января 2018 17:16
Существует масса возможных случаев, когда необходимо получать результаты анализов. И часто подобный процесс не обходится без различного рода проблем. Новости медицины
225
5 января 2018 20:07
Родинка – пигментное образование на коже или слизистой оболочке. В большинстве случаев эти образования абсолютно безобидны и не представляют угрозы... Новости медицины
257
22 декабря 2017 22:03
Беспокойный сон одного из супругов может стать настоящим испытанием для другого. В особенности это актуально для тех пар, которые имеют большую разницу в... Новости медицины
266
Туризм
18 января 2018 11:47
Профильное министерство проработает этот вопрос. Туризм
571
17 января 2018 11:54
Экскурсии доставят на судах на воздушных подушках "Нептун". Туризм
1136
17 января 2018 11:07
Рейтинг составлен по данным броней отелей и апартаментов в 2017 году. Туризм
303
Образование
26 января 2018 17:51
Испанская Лаборатория Cybermetrics Lab, входящая в состав Национального Исследовательского Совета Испании, опубликовала результаты рейтинга Webometrics Ranking of World Universities. Образование
198
26 января 2018 14:15
Награждение победителей прошло 25 января, в Татьянин день, в московском Историческом парке «Россия – моя история» ВДНХ. Образование
158
26 января 2018 12:47
Экспозиция располагается в областной библиотеке. Образование
188
Культура
26 января 2018 13:08
Отборочные этапы стартуют с 29 января. Культура
179
26 января 2018 10:19
Прозвучит «Ave Maria» в интерпретации разных зарубежных композиторов. Культура
154
24 января 2018 13:34
Мероприятие проводит Литературный музей. Культура
257
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
132
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
526
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
513
Видео
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
1500
15 января 2018 09:52
Горели домашние вещи. Происшествия
489
12 января 2018 13:31
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
474
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
6763
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2470
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
9407
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3260
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1897
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2335
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2211
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1860
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3471
Мероприятия