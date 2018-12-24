В Самаре обсудили готовность городских служб к работе в новогодние праздники

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На совещании обсудили вопросы, связанные с обеспечением безопасности граждан, бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетических организаций и объектов дорожного хозяйства.Для того, чтобы в случае возникновения непредвиденных ситуаций оперативно их устранять, на период праздников будут сформированы аварийные бригады по вопросам ЖКХ, топливно-энергетического комплекса, дорожного хозяйства и других отраслей.Так руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин доложил Главе, что уже проведены инструктажи с персоналом аварийно-диспетчерских служб по организации действий при возникновении аварий и чрезвычайных ситуаций, составлены графики круглосуточного дежурства ответственных должностных лиц из числа руководящего состава Департамента, проверена исправность всех городских объектов теплоснабжения, подготовлены к работе транспортабельные теплоисточники.«В случае возникновения чрезвычайной ситуации на тепловых сетях, питающих образовательные учреждения и учреждения здравоохранения, при необходимости будут задействованы передвижные мобильные котельные. В резерве имеется четыре таких котельных по 3 МВт каждая», - рассказал Олег Ивахин.Кроме того, для оперативного устранения аварийных ситуаций и технологических нарушений на инженерных сетях и оборудовании жилищного фонда сформированы 224 аварийно-восстановительные бригады и 43 бригады по устранению аварийных ситуаций на объектах коммунальной энергетики.Также мобилизованы бригады по уборке от снега дворовых территорий и улично-дорожной сети, очистке кровель зданий от снега и наледи.«В целях организации в зимний период 2018-2019 своевременной очистки кровель от снега, наледи и сосулек, согласно сведениям районных администраций, сформировано 516 бригад, из которых 297 бригад будут проводить очистку кровель жилых зданий, а 219 - очистку объектов социальной сферы и потребительского рынка и услуг», - сказал руководитель Департамента.Особое внимание в праздничные дни будет уделено пожарной безопасности граждан в общественном транспорте и в местах массового отдыха: с 20 декабря 2018 года по 15 января 2019 года на территории города действует особый противопожарный режим.В связи с этим перед началом массовых мероприятий в помещении проводится тщательный осмотр, запрещено применение открытого огня, пиротехнических изделий, дуговых прожекторов, устройств световых эффектов с применением химических и других веществ, способных вызвать возгорание, а также не допускается нарушение установленных норм заполнения помещений людьми.Подводя итоги совещания, Елена Лапушкина поручила руководителям профильных департаментов еще раз проверить готовность к работе дежурных бригад и «горячих линий» для обращения граждан:«Отнеситесь к этой работе крайне ответственно, все городские службы должны быть максимально собраны. В ближайшее время опубликуйте телефоны «горячих линий» по каждому направлению, чтобы в случае возникновения непредвиденных ситуаций люди знали, куда обращаться, и оперативно передавали информацию для решения ситуации», передает пресс-служба горадминистрации.