В Самаре обсудили дальнейшее развитие улицы Алма-Атинской

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В горадминистрации под председательством главы Самарысостоялось расширенное совещание, в рамках которого обсуждали дальнейшее развитие улицы Алма-Атинской. На мероприятие были приглашены предприниматели, чьи объекты расположены на территории бывшего потребительского садово-дачного кооператива «Авиатор», представители профильных департаментов, районной администрации и прокуратуры.Согласно действующим Правилам застройки и землепользования, участки вдоль улицы относятся к зоне садово-дачных участков и коллективных садов. По факту же на них располагаются объекты потребительского рынка. В связи с этим представители инициативной группы собственников выступили с предложением о внесении изменения зонирования своих участков с зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов) на зону Ц-2 (зона деловых и коммерческих предприятий). Кроме того, предприниматели выдвинули предложение о сужении границ красных линий со 115 до 40 метров. По их инициативе был разработан проект планировки территории, предусматривающий создание по улице Алма-Атинской четырехполосной проезжей части, велосипедной дорожки и тротуаров.Ранее Администрация города отклонила озвученное предложение в связи тем, что изменение зонирования и сужение границ красных линий может помешать перспективному развитию данной территории. Отметим, что в декабре прошлого года Министерство транспорта РФ поддержало проект строительства автомагистрали «Центральная». Улица Алма-Атинская станет связующим звеном между магистралью и Московским шоссе, поэтому сужение створа красных линий может привести к ухудшению транспортной ситуации и в целом негативно отразиться на развитии Кировского района. В свою очередь, инициативная группа предпринимателей обратилась в суд, чтобы обжаловать решение администрации.Елена Лапушкина лично ознакомилась с ситуацией и выслушала мнения всех сторон. По окончании встречи глава города отметила:«Совершенно точно, что решение этого вопроса займет не один день. В первую очередь, нам необходимо дождаться решения суда, - сказала Елена Лапушкина. – Кроме того, есть определенные вопросы, которые действительно надо решать в интересах дальнейшего развития всего города. Поэтому я поручаю специалистам Департамента градостроительства во взаимодействии с областным министерством транспорта и автомобильных дорог произвести расчеты нагрузки на улицу в связи со строительством магистрали «Центральная» и сформировать пакет предложений по дальнейшему развитию этой территории. После этого мы вновь назначим встречу с участием всех сторон и рассмотрим все возможные варианты», сообщает пресс-служба администрации Самары.