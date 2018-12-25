В Самаре названы имена лауреатов областной общественной акции «Народное признание 2018»

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Одиннадцатый год в Самарской области проходит Областная общественная акция «Народное признание». В 2018 году инициативными группами было подано 338 заявок, из которых члены общественного Совета акции отобрали 70 кандидатов. В этом году акция «Народное признание» была представлена следующими номинациями: «Во имя человека», «Поколение добра»,«Надежда и Опора», «Рожденные в сердце России», «Признание и Уважение», «Комсомол – моя судьба» и «Единство и Успех».Из них две новые номинации – это номинация «Комсомол – моя судьба», посвященная 100-летию Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи и «Во имя человека», посвященная 100-летию системы социальной защиты населения в России.С 4 по 17 ноября в сети Интернет, по почте и на пунктах голосования в муниципалитетах жители области активно участвовали в голосовании. Все желающие могли отдать свои голоса за самого достойного номинанта. По итогам голосования общественный Совет акции определил по 3 лауреата в каждой из 7 номинаций.В этом году, решением общественного совета Областной общественной акции «Народное признание» был учрежден Специальный диплом общественного совета акции «За сохранение преемственности поколений, популяризацию и внедрение в молодежной среде лучших традиций комсомольцев прошлых лет, активную гражданскую позицию», которым была награждена Общественная молодежная организация «Самарский Комсомол».Торжественную церемонию награждения лауреатов акции «Народное признание» вели российский актер театра и кино Тимур Еремеев и актер театра «СамАрт» Сергей Дильдин.На сцене театра выступили известные самарские творческие коллективы, артисты театра оперы и балета, Сергей Войтенко, группа «Пятеро», Лауреат международных конкурсов Павел Игонин (флейта), струнный квартет Тольяттинской филармонии и др.В зале театра присутствовало более тысячи гостей.Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил награды лауреатам в номинации «Признание и уважение». Глава региона подчеркнул:«У нас действительно этот год по всем меркам был успешным, и мы справились с теми задачами, которые нам доверила Родина. Поэтому нам очень важно не останавливаться на достигнутом. Мы заложили фундамент будущих свершений, масштабных проектов на территории региона. Конечно же, впереди новые цели, новые задачи – национальные проекты, которые определил Президент страны Владимир Владимирович Путин. Но тем, кто строит сегодня, тем, кто только учится и в чьи руки перейдет всё накопленное – достижения, богатства, промышленный, технологический потенциал, – есть на кого равняться. Мы возлагаем на вас надежды, мы рассчитываем, что, равняясь на героев, на людей, которые заслужили почёт, уважение, добились народного признания, вы станете продолжателями их великих дел».Лауреаты:1. Тулов Роман Сергеевич2. Чернышова Юлия Анатольевна3. Наянзина Елизавета АлександровнаНоминанты:1. Анненкова Екатерина Андреевна2. Сидорова Виктория Викторовна3. Черепанова Анастасия Николаевна4. Карпова Алена Юрьевна5. Старков Александр Петрович6. Виссарионова Ольга Николаевна7. Тюрина Анжелика АлексеевнаЛауреаты:1. Кабытов Петр Серафимович2. Столяров Владимир Николаевич3. Аншаков Геннадий ПетровичНоминанты:1. Терехов Николай Федорович2. Бодров Александр Алексеевич3. Иванов Валерий Михайлович4. Павлов Михаил Сергеевич5. Белов Анатолий Петрович6. Моцарь Олег Петрович7. Елин Павел МихайловичЛауреаты:1. Центр привлечения и подготовки волонтеров Чемпионата мира пофутболу 2018 года города-организатора Самара2. Лебакина Наталья Сергеевна3. Добровольческий центр Дома молодежных организаций г.о.ЖигулевскНоминанты:1. Молодежная общественная организация Самарской области «Новые люди»г.о.Чапаевск2. Артамонова Зоя Васильевна3. Ахременко Ольга Авинеровна4. Орлова Татьяна Сергеевна5. Пархачева Татьяна Андреевна6. Юдина Елена Юрьевна7. Школьный волонтерский отряд «Поколение добра» МБОУ СОШ № 163г.СамараЛауреаты:1. Баранова Галина Георгиевна2. Сондолова Ирина Александровна3. Митяева Тамара ВикторовнаНоминанты:1. Самарский Комсомол2. Сафронов Борис Яковлевич3. Чистова Валентина Владимировна4. Китаев Евгений Александрович5. Брумин Иосиф Моисеевич6. Цуканов Виктор Николаевич7. Общественная организация Красноярского района «Не расстанусь скомсомолом»Лауреаты:1. Иванов Анатолий Васильевич2. Анохина Лидия Алексеевна3. Тарасова Лилия ИвановнаНоминанты:1. Дроздова Наталья Степановна2. Андрухович Юрий Петрович3. Вавилонская Татьяна Владимировна4. Чернецова Людмила Васильевна5. Ковалева Светлана Юрьевна6. Вовк Светлана Ивановна7. Иванова Ольга ВикторовнаЛауреаты:1. Общество с ограниченной ответственностью «Девелоперская компания «Древо»2. Автономная некоммерческая организация дошкольного образования «Планета детства «Лада»3. Закрытое акционерное общество «Самарский булочно-кондитерский комбинат»Номинанты:1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г.о.Октябрьск «Детская школа искусств № 1»2. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Тольяттинский социально-педагогический колледж"3. Муниципальное бюджетное учреждение театрально-концертный комплекс «Драматический театр им.А.Н.Толстого»4. государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарский областной медицинский центр «Династия»5. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный университет путей сообщения»6. Акционерное общество «Самарская сетевая компания»7. Открытое акционерное общество «СИНКО»Лауреаты:1. Муниципальное бюджетное учреждение г.о. Самара "Дворец ветеранов"2. Быстрицкая Лилия Анатольевна3. Государственное казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Поволжского округа» (Отделение г.о. Новокуйбышевск)Номинанты:1. ОАО «Нефтегорскагропроммехмонтаж»2. Щербакова Любовь Валентиновна3. Ковалева Мария Ильинична4. ГКУ СО «Кинель-Черкасский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнечный»5. Алексеев Вадим Николаевич6. ГКУ СО «СРЦН «Солнечный лучик»7. Кантеева Галина Александровна, передает пресс-служба облправительства.