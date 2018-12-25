В Самаре названы имена лауреатов областной общественной акции «Народное признание 2018»
25 декабря 2018 18:54
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Одиннадцатый год в Самарской области проходит Областная общественная акция «Народное признание». В 2018 году инициативными группами было подано 338 заявок, из которых члены общественного Совета акции отобрали 70 кандидатов. В этом году акция «Народное признание» была представлена следующими номинациями: «Во имя человека», «Поколение добра»,
«Надежда и Опора», «Рожденные в сердце России», «Признание и Уважение», «Комсомол – моя судьба» и «Единство и Успех».
Из них две новые номинации – это номинация «Комсомол – моя судьба», посвященная 100-летию Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи и «Во имя человека», посвященная 100-летию системы социальной защиты населения в России.
С 4 по 17 ноября в сети Интернет, по почте и на пунктах голосования в муниципалитетах жители области активно участвовали в голосовании. Все желающие могли отдать свои голоса за самого достойного номинанта. По итогам голосования общественный Совет акции определил по 3 лауреата в каждой из 7 номинаций.
В этом году, решением общественного совета Областной общественной акции «Народное признание» был учрежден Специальный диплом общественного совета акции «За сохранение преемственности поколений, популяризацию и внедрение в молодежной среде лучших традиций комсомольцев прошлых лет, активную гражданскую позицию», которым была награждена Общественная молодежная организация «Самарский Комсомол».
Торжественную церемонию награждения лауреатов акции «Народное признание» вели российский актер театра и кино Тимур Еремеев и актер театра «СамАрт» Сергей Дильдин.
На сцене театра выступили известные самарские творческие коллективы, артисты театра оперы и балета, Сергей Войтенко, группа «Пятеро», Лауреат международных конкурсов Павел Игонин (флейта), струнный квартет Тольяттинской филармонии и др.
В зале театра присутствовало более тысячи гостей.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил награды лауреатам в номинации «Признание и уважение». Глава региона подчеркнул:
«У нас действительно этот год по всем меркам был успешным, и мы справились с теми задачами, которые нам доверила Родина. Поэтому нам очень важно не останавливаться на достигнутом. Мы заложили фундамент будущих свершений, масштабных проектов на территории региона. Конечно же, впереди новые цели, новые задачи – национальные проекты, которые определил Президент страны Владимир Владимирович Путин. Но тем, кто строит сегодня, тем, кто только учится и в чьи руки перейдет всё накопленное – достижения, богатства, промышленный, технологический потенциал, – есть на кого равняться. Мы возлагаем на вас надежды, мы рассчитываем, что, равняясь на героев, на людей, которые заслужили почёт, уважение, добились народного признания, вы станете продолжателями их великих дел».
Список лауреатов и номинантов областной общественной акции «Народное признание 2018»:
Номинация «Надежда и Опора»
Лауреаты:
1. Тулов Роман Сергеевич
2. Чернышова Юлия Анатольевна
3. Наянзина Елизавета Александровна
Номинанты:
1. Анненкова Екатерина Андреевна
2. Сидорова Виктория Викторовна
3. Черепанова Анастасия Николаевна
4. Карпова Алена Юрьевна
5. Старков Александр Петрович
6. Виссарионова Ольга Николаевна
7. Тюрина Анжелика Алексеевна
Номинация «Признание и Уважение»
Лауреаты:
1. Кабытов Петр Серафимович
2. Столяров Владимир Николаевич
3. Аншаков Геннадий Петрович
Номинанты:
1. Терехов Николай Федорович
2. Бодров Александр Алексеевич
3. Иванов Валерий Михайлович
4. Павлов Михаил Сергеевич
5. Белов Анатолий Петрович
6. Моцарь Олег Петрович
7. Елин Павел Михайлович
Номинация «Поколение добра»
Лауреаты:
1. Центр привлечения и подготовки волонтеров Чемпионата мира по
футболу 2018 года города-организатора Самара
2. Лебакина Наталья Сергеевна
3. Добровольческий центр Дома молодежных организаций г.о.Жигулевск
Номинанты:
1. Молодежная общественная организация Самарской области «Новые люди»
г.о.Чапаевск
2. Артамонова Зоя Васильевна
3. Ахременко Ольга Авинеровна
4. Орлова Татьяна Сергеевна
5. Пархачева Татьяна Андреевна
6. Юдина Елена Юрьевна
7. Школьный волонтерский отряд «Поколение добра» МБОУ СОШ № 163
г.Самара
Номинация «Комсомол – моя судьба»
Лауреаты:
1. Баранова Галина Георгиевна
2. Сондолова Ирина Александровна
3. Митяева Тамара Викторовна
Номинанты:
1. Самарский Комсомол
2. Сафронов Борис Яковлевич
3. Чистова Валентина Владимировна
4. Китаев Евгений Александрович
5. Брумин Иосиф Моисеевич
6. Цуканов Виктор Николаевич
7. Общественная организация Красноярского района «Не расстанусь с
комсомолом»
Номинация «Рожденные в сердце России»
Лауреаты:
1. Иванов Анатолий Васильевич
2. Анохина Лидия Алексеевна
3. Тарасова Лилия Ивановна
Номинанты:
1. Дроздова Наталья Степановна
2. Андрухович Юрий Петрович
3. Вавилонская Татьяна Владимировна
4. Чернецова Людмила Васильевна
5. Ковалева Светлана Юрьевна
6. Вовк Светлана Ивановна
7. Иванова Ольга Викторовна
Номинация «Единство и Успех»
Лауреаты:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Девелоперская компания «Древо»
2. Автономная некоммерческая организация дошкольного образования «Планета детства «Лада»
3. Закрытое акционерное общество «Самарский булочно-кондитерский комбинат»
Номинанты:
1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г.о.Октябрьск «Детская школа искусств № 1»
2. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Тольяттинский социально-педагогический колледж"
3. Муниципальное бюджетное учреждение театрально-концертный комплекс «Драматический театр им.А.Н.Толстого»
4. государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарский областной медицинский центр «Династия»
5. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный университет путей сообщения»
6. Акционерное общество «Самарская сетевая компания»
7. Открытое акционерное общество «СИНКО»
Номинация «Во имя человека»
Лауреаты:
1. Муниципальное бюджетное учреждение г.о. Самара "Дворец ветеранов"
2. Быстрицкая Лилия Анатольевна
3. Государственное казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Поволжского округа» (Отделение г.о. Новокуйбышевск)
Номинанты:
1. ОАО «Нефтегорскагропроммехмонтаж»
2. Щербакова Любовь Валентиновна
3. Ковалева Мария Ильинична
4. ГКУ СО «Кинель-Черкасский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнечный»
5. Алексеев Вадим Николаевич
6. ГКУ СО «СРЦН «Солнечный лучик»
7. Кантеева Галина Александровна, передает пресс-служба облправительства.
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