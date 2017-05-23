В Самаре найден пропавший 12 мая школьник

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Больше недели самарские полицейские искали пропавшего 12-летнего мальчика. Днем 12 мая Денис Димитриев ушел из дома на улице З. Космодемьянской и пропал. На поиск ребенка был ориентирован весь личный состав самарской полиции.Сообщения с приметами пропавшего школьника были направлены во все органы внутренних дел. Полицейские опрашивали родственников и знакомых пропавшего. На минувшей неделе мальчик самостоятельно вернулся домой, пояснив родным и сотрудникам полиции, что все это время находился в Самаре.К счастью, противоправных действий в отношении ребенка не совершалось. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с мальчиком профилактическую беседу о недопустимости самовольных уходов, сообщает облМВД.