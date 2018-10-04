В Самаре наградят волонтеров патриотического проекта «Живая память»

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В ходе занятий ребят научили основам волонтерства, объяснили особенности работы волонтеров патриотического направления. Одной из главных задач волонтеров является сбор данных для уникального исторического сборника.«Живая память» – это уникальный для региона добровольческий проект, направленный на сохранение исторической памяти участников Великой Отечетвенной войны 1941-1945 гг. Проект стал победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов от Росмолодёжи в номинации «Добровольчество» в 2018 году, передает пресс-служба горадминистрации.