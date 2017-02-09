В Самаре наградили сотрудников Росгвардии за участие в специальной операции по задержанию опасного преступника

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В торжественной обстановке начальник управления полковник полиции Василий Глотов поблагодарил за службу и вручил ценные подарки летчику-штурману подполковнику полиции Юрию Кулешову, командиру вертолета майору полицииВиталию Литовскому и старшему летчику майору полиции Андрею Лотухову.В августе 2016 года в Мордовии произошло жестокое убийство трех человек, один из которых являлся сотрудником московской полиции. Убийца проходил службу в ВДВ, имел навыки диверсанта-разведчика и был семь раз судим. На поиски рецидивиста был задействован вертолет и беспилотный летательный аппарат авиационного отряда специального назначения управления Росгвардии по Самарской области. В течении пяти дней с воздуха, во взаимодействии с сотрудниками полиции по Республике Мордовия шли поиски преступника. На шестой день преступник при попытке задержания оказал вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и был ликвидирован, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Самарской области.