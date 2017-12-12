В Самаре наградили победителей творческого конкурса имени Эдуарда Кондратова

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Коллеги, родные и близкие поделились воспоминаниями об Эдуарде Кондратове - собственном корреспонденте газеты «Известия», лауреатеВсесоюзных литературных конкурсов, авторе сценария первого в Советском Союзе киносериала «Тревожные ночи в Самаре».По итогам конкурса было присвоено две премии продолжателям традиций Эдуарда Кондратова в области журналистики и литературы.Обладателем премии в области журналистики стала обозреватель отдела «Общество и культура» издания «Самарская газета»Свою награду она получила за серию публикаций о старинных самарских усадьбах, их судьбе, жителях и о современном процессе восстановления исторической среды в городе.Премию в области литературы получил член трех творческих союзов – Союза журналистов, Союза писателей и Союза кинематографистовза серию книг об истории и культурной жизни Самары, сообщает пресс-служба администрации Самары.