В Самаре наградили победителей регионального чемпионата «Абилимпикс-2018» по компетенции «Ландшафтный дизайн»

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1 ноября в Технологическом колледже имени Н.Д. Кузнецова состоялось награждение победителей регионального чемпионата «Абилимпикс-2018» по компетенции «Ландшафтный дизайн». Дипломы вручил первый заместитель министра строительства – главный архитектор Самарской областиТехнологический колледж третий год подряд служит площадкой для данного конкурса. На этот раз участники региональных состязаний представляли Самару, Тольятти и с.п. Богатое.Всем участникам предстояло выполнить конкурсное задание «Цветник с пошаговой дорожкой». В их распоряжении была плитка, щепа, речная галька и растения. На задание каждому отводилось 4 часа. Победителями стали Сергей Тамилин, Дарья Кузнецова и Анастасия Карлова.Обращаясь к участникам мероприятия, Анатолий Баранников отметил: «От вашего профессионального уровня будет зависеть, в частности, благоустройство наших населенных пунктов, комфортная городская среда, качество жизни, восприятие того или иного города, восприятие той среды, в которой мы живем. Настоящий специалист будет получать большое удовлетворение от своего труда, видя, как приживается, прорастает и укрепляется все им посаженное и сделанное».«Абилимпикс» — название соревнований по профессиональному мастерству для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Это международное некоммерческое движение, объединяющее участников из 46 государств мира. В России такие соревнования проводятся с 2014 года. В этом году они пройдут во всех регионах страны. Чемпионат проводится среди учащихсяпрофессиональных образовательных организаций. По окончании учебных заведений молодые люди с успехом применяют полученные навыки как в крупных государственных, так и в частных структурах, передает пресс-служба облправительства.Фото: соцсети