В Самаре наградили победителей первого этапа Всероссийских соревнований «Человеческий фактор»

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17 февраля в актовом зале Главного управления МЧС России по Самарской области прошло награждение победителей первого этапа Всероссийских соревнований «Человеческий фактор». Их целью является обучение молодежи оказанию психологической поддержки и первой помощи гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и при других состояниях, угрожающих их жизни и здоровью.В первом этапе соревнований приняли участие команды, представлявшие ГБПОУ «СМК им. Н. Ляпиной», ФГВОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева», ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический университет» и ГБОУ ВО СО «Самарская государственная областная академия (Наяновой)».Начальник Главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майор внутренней службы Олег Бойко наградил всех участников команд, ставших лучшими, и вручил им дипломы и свидетельства об участии, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Самарской области.