В Самаре наградили лауреатов конкурса рисунков «Мои родители работают в Росгвардии»

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Члены жюри, в состав которого вошли руководители и ветераны управления Росгвардии по Самарской области, отметили разнообразие творческих работ и креативный подход каждого автора.В региональном конкурсе приняли участие дети сотрудников Рогвардии в возрасте от 6 до 17 лет. Три самых ярких и оригинальных работы были направлены в Приволжский округ для участия в федеральном этапе конкурса «Моя Росгвардия».Награждение лауреатов творческого состязания состоялось в Самарском военно-историческом музее Приволжско-Уральского военного округа. Перед церемонией награждения для подростков и состоялась экскурсия, в ходе которой они познакомились с героическими подвигами личного состава 24-й армии, 1, 127, 154 и 342-й стрелковых дивизий. За стойкость, несгибаемое мужество и массовый героизм эти воинские части и соединения удостоены звания гвардейских.В торжественной обстановке заместитель начальника управления Рогвардии по Самарской области Дмитрий Сазонов поблагодарил ребят, ставших победителями конкурса и наградил их дипломами и подарками. В младшей группе (до 10 лет) лидерами стали Мария Королева, Богдан Тоскаев и Мария Буторина; в старшей возрастной группе (старше 10 лет) – Полина Тищенко, Сергей Батманов и Анастасия Тараканова.Полковник полиции Дмитрий Сазонов высказал слова благодарности родителям, воспитывающим в своих детях дух патриотизма и любовь к профессии защитника правопорядка, сообщает пресс-группа УФСВНГ по Самарской области.