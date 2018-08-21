В Самаре наградили лауреатов губернских грантов в области культуры и искусства за II полугодие 2018 года

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Губернские гранты в области культуры и искусства присуждаются в Самарской области с 2003 года. Размер гранта составляет не более 250 тыс. рублей. Большинство проектов носят инновационный характер и направлены на укрепление интеллектуального и культурного потенциала, содействие социокультурному развитию Самарской области и продвижению региона в масштабах России и за рубежом.Сергей Филиппов поблагодарил лауреатов за их значимые для развития культуры в губернии проекты и отметил возрастающее внимание к проблемам отрасли со стороны правительства. «Признание художнику необходимо как воздух. Все творческие проекты, которые реализуются в Самарской области при поддержке губернских грантов, сделаны для нас с вами, для людей, которые получают от этого эстетическое наслаждение. Проекты направлены на развитие культурного уровня наших граждан, поэтому грантовая поддержка – обязательная задача органов власти», — отметил руководитель регионального минкульта.Почетные Грамоты Губернатора Самарской области за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие культуры Самарской области были вручены Валерию Гришко, главному режиссеру ГБУК «Самарский академический театр драмы им. М.Горького», Борису Бенкогенову, дирижеру высшей категории ГБУК «Самарский академический театр оперы и балета», Ивану Мельникову, председателю Самарского регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России».В ответном слове Валерий Гришко сказал: «Это заслуга всего коллектива. Я хочу эту награду персонально посвятить человеку, который когда-то пригласил меня сюда. 15 лет моей жизни связаны с самарским театром драмы. И этот театральный сезон мы впервые открываем без него – это заслуженный деятель искусств России Гвоздков Вячеслав Алексеевич, который покинул нас в прошлом сезоне».За активное участие в мероприятиях, связанных с подготовкой города к чемпионату мира по футболу 2018 года, и в память о проведении в Самаре отдельных мероприятий чемпионата памятными знаками в виде медали «За участие в проведении чемпионата мира по футболу 2018 года в городе Самара» были награждены сотрудники ГБУК «Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В.Алабина».«Областные и муниципальные учреждения культуры внесли очень серьезный вклад в то, чтобы чемпионат состоялся и впечатления о нем жителей и гостей города остались самые благоприятные», — подчеркнул Сергей Филиппов.Директор ГБУК «Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В.Алабина» Владимир Лисейчев поблагодарил сотрудников учреждения за проведенную серьезную работу: «Огромное спасибо всему коллективу, нашим филиалам и всем, кто занимался подготовкой и проведением чемпионата мира в Самаре. Мне кажется, что изменения произошли именно в нас самих. Мы поменялись. Мы увидели, какой грандиозный потенциал есть у Самары, какой потенциал у наших людей».Лауреаты губернских грантов в области культуры и искусства за второе полугодие 2018 года:Жаткин Игорь, проект: II областной фестиваль молодежных субкультур и городских сообществ «ART&cool»,Бурлака Юрий, проект: издание книги «Либретто балетов Мариуса Петипа. Россия 1848-1904»,Сердобов Валентин, проект: «Два короля» — профессиональная звукозапись классического органа и рояля в Самарской государственной филармонии,Страшнов Николай, природоохранный проект «Оранжевый скворечник»,Чернов Василий, проект: издание книги «Мои живые»,Самарская областная организация инвалидов Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», проект: проведение областного литературно-художественного фестиваля «Мы патриоты своей страны», руководитель проекта – Грудина Лариса Александровна,Фонд патриотического воспитания «Патриотическая волна», проект: этноисторический фестиваль 2018 года, посвященный битве Тимура и Тохтамыша, руководитель проекта — Антонюк Влада Владимировна,Автономная некоммерческая организация Хор мальчиков «Ладья», проект: «Мужского братства голоса», участие образцового хора мальчиков и юношей «Ладья» в международном музыкальном фестивале «Медовый спас», руководитель проекта – Девяткина Галина Николаевна.