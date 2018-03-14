В Самаре наградили лауреатов городского фотоконкурса «Самарский взгляд», и состоялось открытие итоговой фотовыставки
14 марта 2018 20:18
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За время своего существования конкурс стал одним из самых престижных фотоконкурсов, проводимых в регионах России. В этом году в адрес оргкомитета поступило более 1 500 работ от 133 фотохудожников. Помимо жителей Самары и Самарской области, на суд жюри свои фотоснимки прислали авторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги, Курска, Мурманска, Томска, Челябинска, Новосибирска, Московской, Ярославской и Калужской областей, Краснодарского края. Также участие в конкурсе приняли фотографы Казахстана.
В итоговую экспозицию вошли 214 фоторабот 68 авторов.
Конкурсное жюри «Самарского взгляда 2017» возглавил фотокорреспондент МИА «Россия сегодня», обладатель самого престижного в фотожурналистике приза Golden Eye и шести золотых медалей World Press Photo, преподаватель факультета журналистики МГУ и
Национальной школы телевидения Владимир Вяткин.
Началась церемония с показа коллекции дизайнера и фотографа Аллы Костомаровой. Проект «Мой а-ля Рус!», посвященный предстоящему ЧМ-2018, гости вечера встречали аплодисментами.
В своем приветственном слове Секретарь Союза журналистов России, председатель областного Союза журналистов Ирина Цветкова отметила, что каждый конкурс, каждая выставка получаются совершенно непохожими друг на друга, и этот год — не исключение.
«В этот раз особенно интересные работы представлены в номинациях «Спорт» и«Другая реальность». И, на мой взгляд, здесь нет какого-то готового секрета успеха. Любая фотография может удивить. Не важно, что на ней — животные, дети, город... Важно, то, как ухватил автор сам момент, увидев который мы с вами скажем - «Ах...». И, к счастью, таких фотографий в «Самарском взгляде 2017» действительно много», - отметила Ирина Цветкова.
На церемонии были объявлены имена лауреатов в 7 номинациях: «События», «Люди и повседневная жизнь», «Природа», «Другая
реальность», «Коммерческая фотография», «Спорт» и «Настроение города».
Награды лауреатам вручали члены жюри, партнеры и организаторы конкурса – Владимир Вяткин, Ирина Цветкова, руководитель управления информации и аналитики Администрации г.о. Самара Елена Рыжкова, фотографы Георгий Майоров, Николай Федорин, Николай Муханов, председатель Фотообъединения областного Союза журналистов, руководитель фотослужбы газеты «Коммерсант Волга» Юрий Стрелец, председатель регионального Союза фотохудожников Михаил Мусорин, главный редактор «Самарской газеты» Наталья Федорова, представитель национального парка «Самарская Лука» Татьяна Бекетова.
Самой многочисленной по представленным фотографиям в этом году стала номинация «Спорт». 48 фотографий вошло в финальную экспозицию. Лучшей жюри признало серию «Сила воли» специального фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Евгении Новожениной. Кадры фотохроники передают динамизм и напряжение выступлений участников Кубка ГТО проекта «Спортивный Олимп», прошедшего в СК «Лужники» (Москва) в декабре 2016 года.
Необыкновенные снимки в номинации «Другая реальность» так приятно удивили жюри, что выбрать одного победителя не получилось. Первое место разделили москвич Артемий Ломов с серией «Проекции городских пространств» и самарский фотолюбитель Олег Кирюшкин с фотографией «Я буду ждать».
В номинации «Коммерческая фотография» лучшим стал Артем Оноприенко за серию с актуальным названием «No doping». Артем - руководитель фотоклуба «Иллюминатор» Самарского университета, клуб носит имя самарского фотографа Владимира Коковкина.
Первым в номинации «Люди и повседневная жизнь» стал Владимир Курилов с фотографией «Путь», символизирующей путь из земной жизни в загробную. Третье место в этой же номинации получил наш земляк Алексей Майшев за снимок «Зонтики», изображающий очередь в храм Христа к святым мощам Николая Чудотворца. Сейчас Алексей живет в Москве, он фотограф редакции газеты «Известия». Заслуженную награду он посвятил своему учителю и другу — Юрию Стрельцу.
Приятно отметить, что обладателями второго и третьего места в номинации «События» стали фотокорреспонденты самарских газет - Екатерина Елизарова («Самарская газета») и Светлана Маковеева («Комсомольская правда в Самаре). А победила Ольга Матвеева,
которая тоже выросла в Самаре, а сейчас живет в Санкт-Петербурге. Она делает свои первые шаги в фотожурналистике. Серия «Жить еще раз» о 95-летней актрисе Нине Яковлевне Мазаевой, которая сейчас живет в Санкт-Петербургском доме ветеранов сцены, единогласно
признана лучшей в этой номинации.
Все лауреаты конкурса получили дипломы, медали и памятные подарки. Также были определены победители в специальных номинациях.
Впервые был вручен приз «Город, который любит футбол» от Администрации городского округа Самара. Его получили сразу два фотографа: самарец Евгений Никулин за фотографию «Пляжный футбол», который девять лет участвует в конкурсе и это его первая награда; и Мария Серенкова из Безенчука за работу «Лев Яшин с нашего двора».
Традиционный приз «Все в шоколаде!» от кондитерской фабрики «Россия» в этом году получил Александр Игаев из Тольятти за фотографию «Папа, мама, я – счастливая семья», на которой представлена молодая спортивная семья.
Своего фаворита выбрал и Национальный парк «Самарская Лука». Им стал — Владимир Рубинчик со снимком «Орлан белохвост».
Две главные премии на этот раз отправились в Новосибирск и Калугу. Премии за лучшую художественную фотографию был удостоен Андрей Шапран за серию «Северная территория. Чукотка». Его имя хорошо известно всем любителям фотографии. Он -профессиональный фотограф, член Союза фотохудожников России. Серия-победитель - это часть проекта «Крайние земли», результат посещения северо-востока Чукотки. Сейчас Андрей находится на Курилах, там он пополняет свой проект новыми интересными кадрами.
Премию за лучшую пресс-фотографию получила Светлана Тарасова. Серией «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет» из пяти снимков она рассказывает о жизни сельской церкви и ее прихожанах из русской глубинки. Светлана прислала видеопривет из Калининграда, где
участвует в фотопроекте.
В завершении официальной части символично была разрезана красная лента, официально открыв итоговую выставку фотоконкурса «Самарский взгляд 2017».
Выставка продлится до 24 марта. Вход свободный, сообщает пресс-служба Союза журналистов.
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