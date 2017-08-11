В Самаре начинается прием заявок на участие в сельскохозяйственных ярмарках

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В связи с ремонтом площади Куйбышева организованы альтернативные ярмарки сельскохозяйственной продукции по следующим адресам:- Самара, Ленинский район, ул.Ленинская, в районе д.№142, которая начнет работу с 01.09.2017 до 26.11.2017. Режим работы ярмарки - по пятницам, субботам и воскресеньям с 8.00 до 18.00. Предполагаемое количество мест - 80;- Самара, Куйбышевский район, пересечение Кряжского шоссе и улицы Уральской, с 25.08.2017 до 17.08.2020. Режим работы ярмарки - ежедневно с 8.00 до 18.00. Предполагаемое количество мест - 40;- Самара, Промышленный район, ул. Физкультурная, в районе д.101 (перед дворцом спорта Авиационного завода), с 01.09.2017 до 26.11.2017. Режим работы ярмарки - по пятницам, субботам и воскресеньям с 8.00 до 18.00. Предполагаемое количество мест – 50.Прием заявок от потенциальных участников муниципальных ярмарок городского округа Самара осуществляет организатор ярмарки в лице Департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации городского округа Самара с 14.08.2017 по 18.08.2017 по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 25, каб. 29, ежедневно с 9:00 до 17:00, 18.08.2017 - с 9:00 до 15:00.Заявление подается по указанному адресу с приложением следующих документов:- справка из администрации сельского поселения, подтверждающая статус сельхозпроизводителя потенциального участника ярмарки (наличие земельного участка);- копия документа подтверждающего личность участника ярмарки;- копия документа, подтверждающего права потенциального участника ярмарки на земельный участок;- копия сопроводительных документов подтверждающих качество и безопасность продукции;- документы, подтверждающие регистрацию потенциального участника ярмарки в качестве ИП (свидетельство ОГРНИП, ИНН);- документы, подтверждающие регистрацию потенциального участника ярмарки в качестве юридического лица (выписка из ЕГРЮЛ, учредительные документы, свидетельства ФНС России).С дальнейшим порядком распределения торговых мест на ярмарках можно ознакомиться при подаче заявления, сообщает преесс-служба администрации Самары.