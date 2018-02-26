В Самаре начался прием заявок на участие в региональном конкурсе «ЭкоЛидер» по итогам 2017 года

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Конкурс проводится в целях выявления и стимулирования муниципальных образований, организаций и граждан, имеющих значительные достижения в области охраны окружающей среды и природопользования на территории Самарской области, а также для распространения положительного практического опыта их работы и формирования экологической культуры населения региона.По итогам прошлого года конкурс проводится по 11 номинациям: «Город»; «Район»; «Городское и сельское поселение»; «Промышленный гигант» (с численностью работающих свыше 1 тысячи человек); «Предприятие» (с численностью работающих до 1 тысячи человек); «Экологическая организация»; «Общественность»; «Образование» (подноминации: «Дошкольное образовательное учреждение», «Образовательное учреждение среднего звена», «Учреждение профессионального образования»); «Энтузиаст»; «Профи»; «СМИ».С положением о конкурсе (с приложениями, содержащими критерии оценки и формы заявок) можно ознакомиться на сайте министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области по ссылке: www.priroda.samregion.ru.Заявки на конкурс, оформленные по утвержденной форме, принимаются до 6 апреля 2018 года по адресу: ГБУ СО «Природоохранный центр», 443068, ул. Ново-Садовая, дом № 106, корпус № 106, офис № 303 (пристрой); телефон/факс (846) 255 69 86, 255 69 92, а также по электронной почте: dtr2014@bk.ru.Приглашаем всех заинтересованных к участию в конкурсе, сообщает пресс-служба администрации Самары