В Самаре начался прием заявок на организацию торговли хвойными деревьями
8 ноября 2017 17:20
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Прием заявлений осуществляет муниципальное предприятие «Ярмарки Самары» до 15 ноября 2017 года по адресу: г. Самара, ул.Куйбышева, д. 48. Время работы: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 15.00, сообщает пресс-служба администрации Самары.
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