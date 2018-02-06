В Самаре начался прием заявок на конкурс «Молодежный Грушинский»

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Принять участие в конкурсе может любой желающий в возрасте от 12 до 25 лет.Для участия необходимо в срок до 20 февраля 2018 года направить анкету – заявку на адрес электронной почты: Molodejni-Grushinski@yandex.ru.Конкурсное прослушивание будет проходить в два тура:I тур — 20 февраля 2018 года с 11:00 до 18:00II тур - 21 февраля 2018 года с 13:00 до 16:00в аудитории им. Валерия Грушина (ул. Молодогвардейская, 151, аудитория 121).По итогам прослушиваний жюри определит победителей в номинациях: «Автор», «Исполнитель», «Дуэты и Ансамбли».Все лауреаты и дипломанты конкурса получат дипломы, памятные подарки, а также пригласительные билеты на концерты юбилейного Зимнего Грушинского фестиваля, который пройдет в Самарской государственной филармонии 23 и 24 февраля 2018 года.Кроме того, все лауреаты примут участие во II туре конкурса 45-го Грушинского фестиваля летом 2018 года, минуя I тур прослушивания.Дополнительная информация по телефонам: +7 (917) 103-60-80, +7 (917) 819-70-41, сообщает пресс-служба администрации Самары.