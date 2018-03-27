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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре начался прием заявок для участия в конкурсе грантов

27 марта 2018 19:32
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Грантополучателями могут быть юридические лица (за исключением государственных и муниципальных бюджетных учреждений), индивидуальные предприниматели, а также физические лица - производители товаров, работ, услуг, осуществляющих свою деятельность на террит
Департамент культуры и молодежной политики Самары начал прием заявок для участия в конкурсе грантов на реализацию проектов в сфере культуры и искусства, молодежной политики по следующим направлениям:

- музейно-выставочная, библиотечная, культурно-досуговая деятельность, дополнительное образование в области культуры и искусства;
- театральное, музыкальное, цирковое искусство, хореография;
- изобразительное искусство, фотография, дизайн, архитектура, художественные ремесла и промыслы;
- кинематография, журналистика, некоммерческая издательская деятельность;
- формирование в молодежной среде приоритета здорового образа жизни, профилактика наркозависимости, табакокурения и других негативных зависимостей;
- создание условий для развития и реализации научно-технического и творческого потенциала молодежи; содействие социальной адаптации, профессиональному становлению и занятости молодежи;
- формирование активной гражданско-патриотической позиции молодежи;
- информационно-организационное обеспечение реализации молодежной политики;
- организация всесторонней поддержки молодежи с ограниченными возможностями здоровья;
- развитие детского и молодежного общественного движения.

Грантополучателями могут быть юридические лица (за исключением государственных и муниципальных бюджетных учреждений), индивидуальные предприниматели, а также физические лица - производители товаров, работ, услуг, осуществляющих свою деятельность на территории Самары.

Сумма гранта - до 250 000 рублей.

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 01 мая 2018 года предоставить в адрес конкурсной комиссии, находящейся по адресу: 443010, г.Самара, ул. Куйбышева, 123, 129 следующие документы:

- заявление на участие в конкурсе;
- проект на бумажном носителе;
- общие данные о проекте (название, отрасль соответственно в области культуры и искусства либо молодежной политики, объем затрат на реализацию);
- плановую смету реализации проекта соответственно в области культуры и искусства либо молодежной политики (в случае реализации проекта до подачи его в Конкурсную комиссию – смету фактически понесенных расходов и копии документов, подтверждающих фактически понесенные затраты, связанные с выполнением работ по реализации проекта соответственно в области культуры и искусства либо молодежной политики).

Кроме вышеуказанных документов дополнительно могут быть представлены: рекомендательные письма, статьи, копии дипломов, благодарственных писем, фотографии, иные документы и информационные материалы по усмотрению заявителя.

С подробной информацией можно ознакомиться по ссылке.

Консультацию по вопросу предоставления грантов на реализацию проектов в области культуры и искусства можно получить по телефону: 332-28-76 Осипова Анжела Викторовна.

Консультацию по вопросу предоставления грантов на реализацию проектов в области молодежной политики можно получить по телефону: 332-31-91 Щинина Екатерина Сергеевна, сообщает пресс-служба администрации Самары. 
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Комментарии



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