В Самаре начались пробные рейсы автобусов маршрутов № 35 и № 45 по измененным схемам движения

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В целях оптимизации маршрутной сети Самары, сокращения дублирования маршрутов городского пассажирского транспорта, сокращения интервалов движения автобусов маршрутов № 35 и № 45 муниципальное предприятие городского округа Самара «Пассажирский автомобильный транспорт», обслуживающее указанные маршруты, начало выполнять пробные рейсы по измененным схемам движения.следуют по ул. Советской Армии в прямом направлении - от остановки «НФС» до остановки «Экономическая академия», в обратном направлении – от остановки «Экономическая академия» до остановки «НФС».курсируют в прямом направлении по следующей схеме: пос. Жигулевские Сады - Волжское шоссе - Московское шоссе - ул. XXII Партсъезда - пр. Карла Маркса - ул. Советской Армии - ул. Антонова-Овсеенко - ул. Авроры. В обратном направлении: ул. Авроры - ул. Антонова-Овсеенко - ул. Советской Армии - пр. Карла Маркса - ул. XXII Партсъезда - Московское шоссе - Волжское шоссе - ул. Демократическая - Волжское шоссе - пос. Жигулевские Сады, сообщает пресс-служба администрации Самары.Фото: samadm.ru