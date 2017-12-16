В Самаре начали работу «Елочные базары»

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В Самаре стартовала сезонная продажа хвойными деревьями, которая осуществляется на основе договора, заключенного между предпринимателем и муниципальным предприятием городского округа Самара «Ярмарки Самары».У продавца на елочном базаре в наличии должны быть следующие документы: договор на осуществление торговли; свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица; копия товарной накладной, подтверждающая приобретение хвойного дерева в лесхозе.«В договоре, заключенном с предпринимателем, описаны основные моменты, которые необходимо соблюдать, а также стандартизация торговой точки. На официальной точке продажи должно быть специальное ограждение, вывеска «Елочный базар», «пушка» для упаковки елок. По условиям договора предприниматели не должны реализовывать желтые и пожухшие деревья. К числу, обязательных требований относится уборка остатков хвойной продукции после окончания торговли до 18:00 31 декабря», - пояснил директор МП г.о. Самара «Ярмарки Самара» Константин Уланов.Параллельно с официальными елочными базарами на территории города появляются и нелегальные продавцы. Муниципальное предприятие проводит мониторинг несанкционированной торговли, по итогам которого актуальная информация направляется в уполномоченные структуры и районные администрации, сообщает пресс-служба администрации Самары.