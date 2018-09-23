В Самаре начал работу Софийский собор
23 сентября 2018 11:45
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Жемчужина береговой линии и новый центр православной жизни региона - Софийский собор начинает свою работу. Открытие приурочено к 1030-летию крещения Руси. Первое богослужение в храме совершил митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий, сообщает Департамент информационной политики региона.
В соборе будет работать детский духовно-образовательный центр с концертным залом. Особое внимание планируется уделять работе с ребятами из неблагополучных семей. В храме также будет открыта общедоступна библиотека. Строительство собора длилось с 2005 года. Высота храма - 65 м. Он расположен на четвертой очереди набережной.
Фото Департамента.
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