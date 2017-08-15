В Самаре на жилом доме рисуют 30-метровое граффити - портрет конструктора ракетных двигателей Николая Кузнецова
15 августа 2017 17:46
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Завершить картину планируют к 1 сентября.
Масштабный проект реализуют художники из команды «Самара Граффити».
Разметку портрета генерального конструктора авиационных и ракетных двигателей Николая Кузнецова нанесли с помощью проекции на стену.
На это ушло полтора часа. Всего над портретом будут трудиться четыре человека.
В планах раскрасить еще один фасад в районе «Империи»: на нем будет изображен один из почетных граждан Самары. Но пока реализация этого проекта находится под вопросом.
Фото 63.ru/Алексей Клевков
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