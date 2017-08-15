В Самаре на жилом доме рисуют 30-метровое граффити - портрет конструктора ракетных двигателей Николая Кузнецова

Я нашел ошибку
Главные новости: 
Об этом он заявил на встрече с лидером думской фракции «Единая Россия» Владимиром Васильевым.
Путин поддержал идею прокурорской проверки заявлений обманутых дольщиков
Как оформляют и оплачивают больничный в России, Китае и Германии — в обзоре РБК
Как оформляют и оплачивают больничный в России, Китае и Германии — в обзоре РБК
160 тыс. солнечных панелей расположено на площади около 86 га. По данным китайских СМИ, мощность станции составляет 40 мегаватт.
В Китае запустили крупнейшую в мире плавучую солнечную электростанцию, способную обеспечить энергией 15 тыс. домов
Основная цель такого мероприятия заключается в выводе осуществления государственного надзора в области пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты населения при чрезвычайных ситуациях на новый уровень.
ГУ МЧС проведены публичные слушания по правоприменительной практике контрольно-надзорной деятельности
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
62 спасателя выезжали на тушение пожара: горели четыре торговые секции оптового рынка на проезде Мальцева
На продажах это не отразится, поскольку проект поддерживает государство, уверены эксперты.
Производитель российского SSJ-100 зафиксировал снижение надежности самолета
Озеро Сладкое расположено в пяти километрах от ближайшего населенного пункта на территории России (деревня Покровка) и никакого экономического значения оно не имеет.
Россия перенесла государственную границу — ей остались озера Горькое и Соленое, а озеро Сладкое отошло Казахстану
В описании к видео отмечается, что первые образцы будут переданы столичной полиции в конце августа. Широкой аудитории «Иж» представят на форуме «Армия-2017», который пройдет с 22 по 27 августа в подмосковном парке «Патриот».
«Калашников» показал видео электромотоцикла «Иж», который будут использовать сотрудники ДПС и ППС
сегодня  Вторник, 15 августа, 22:45
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +19 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 15/08:
USD 59.93
0.13
EUR 70.37
-0.29
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре на жилом доме рисуют 30-метровое граффити - портрет конструктора ракетных двигателей Николая Кузнецова

15 августа 2017 17:46
133
Масштабный проект реализуют художники из команды «Самара Граффити».
На торце здания по улице Парижской Коммуны, 30 в Самаре рисуют огромное граффити высотой с девятиэтажный дом, сообщает 63.ru.

Завершить картину планируют к 1 сентября. 

Масштабный проект реализуют художники из команды «Самара Граффити». 

Разметку портрета генерального конструктора авиационных и ракетных двигателей Николая Кузнецова нанесли с помощью проекции на стену.

На это ушло полтора часа. Всего над портретом будут трудиться четыре человека. 

В планах раскрасить еще один фасад в районе «Империи»: на нем будет изображен один из почетных граждан Самары. Но пока реализация этого проекта находится под вопросом.


Фото   63.ru/Алексей Клевков


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
15 августа 2017  22:19
Как оформляют и оплачивают больничный в России, Китае и Германии — в обзоре РБК
Как оформляют и оплачивают больничный в России, Китае и Германии — в обзоре РБК
  Социум
31
15 августа 2017  21:52
Основная цель такого мероприятия заключается в выводе осуществления государственного надзора в области пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты населения при чрезвычайных ситуациях на новый уровень.
ГУ МЧС проведены публичные слушания по правоприменительной практике контрольно-надзорной деятельности
Основная цель такого мероприятия заключается в выводе осуществления государственного надзора в области пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты... Социум
68
15 августа 2017  20:48
В описании к видео отмечается, что первые образцы будут переданы столичной полиции в конце августа. Широкой аудитории «Иж» представят на форуме «Армия-2017», который пройдет с 22 по 27 августа в подмосковном парке «Патриот».
«Калашников» показал видео электромотоцикла «Иж», который будут использовать сотрудники ДПС и ППС
В описании к видео отмечается, что первые образцы будут переданы столичной полиции в конце августа. Широкой аудитории «Иж» представят на форуме... Социум
104
Весь список

Здравоохранение
15 августа 2017  17:09
Оценивалось общее физическое состояние обратившихся.
В Самаре на набережной врачи провели профилактическое обследование состояния здоровья всех желающих
Оценивалось общее физическое состояние обратившихся.  Здравоохранение
108
15 августа 2017  16:55
Пуповинная кровь применяется для лечения тяжелейших заболеваний - острых и хронических лейкозов, миелодиспластических синдромов, иммунодефицитов и пр.
Пуповинная кровь из банка Самарского центра «Династия» передана для лечения маленького мальчика в Беларусь
Пуповинная кровь применяется для лечения тяжелейших заболеваний - острых и хронических лейкозов, миелодиспластических синдромов, иммунодефицитов и пр.   Здравоохранение
113
14 августа 2017  15:28
В программе специализированного курса реабилитации занятия лечебной физкультурой, массаж, консультации психолога, психологические тренинги, информирование инвалидов о современных технических средствах реабилитации, обучение компьютерной грамотности, обуче
Для инвалидов по зрению организован специализированный курс реабилитации в центре «Созвездие»
В программе специализированного курса реабилитации занятия лечебной физкультурой, массаж, консультации психолога, психологические тренинги, информирование... Здравоохранение
149
Весь список
Новости медицины
1 августа 2017  08:20
Как действует сиалис?
  Новости медицины
205
14 июля 2017  10:28
Energy Slim - рецепт идеального тела
 Что такое  energy slim ? Это всего четыре шага, которые отделяют вас от фигуры вашей мечты.  Новости медицины
264
2 июля 2017  23:27
Современные методы контрацепции и преимущества продукции от бренда Pharmatex
Современные методы контрацепции и преимущества продукции от бренда Pharmatex
 Активная половая жизнь накладывает определенные обязательства на обоих партнеров. Заключаются они прежде всего в предупреждении нежелательной беременности. Новости медицины
220
Весь список
Туризм
10 августа 2017  11:39
Самарская область вошла в Национальную программу развития детского туризма «Моя Россия»
Самарская область вошла в Национальную программу развития детского туризма «Моя Россия»
Осталось 2 месяца до старта «Великого Волжского пути». Туризм
312
31 июля 2017  09:46
Двое сызранцев намерены доплыть до Саратова на плоту из бочек
Двое сызранцев намерены доплыть до Саратова на плоту из бочек
 Они хотят показать народу, как можно путешествовать без больших денежных вложений. Туризм
266
25 июля 2017  17:42
Чем привлекает туристов Ленинградская область
Чем привлекает туристов Ленинградская область
 Санкт-Петербург – это просто удивительный город, но Ленинградская область не уступает ему по количеству красивых мест и уникальных достопримечательностей. Туризм
138
Весь список
Образование
14 августа 2017  15:57
Разработка ученых Политеха «Способ компенсации оптических аберраций с использованием деформируемого зеркала» нашла одобрение не только в России, но и за рубежом.
Ученые СамГТУ получили патенты на свое изобретение в России и в США
Разработка ученых Политеха «Способ компенсации оптических аберраций с использованием деформируемого зеркала» нашла одобрение не только в России, но... Образование
194
14 августа 2017  13:37
Подростков в Самарской области познакомят с IT--отраслью и научат как безопасно вести себя в интернете
Подростков в Самарской области познакомят с IT--отраслью и научат как безопасно вести себя в интернете
Мероприятие состоится в Новокуйбышевске. Образование
223
14 августа 2017  10:37
Самарский институт бизнеса и управления лишился лицензии
Учредитель вуза обязан будет перевести учащихся в другие высшие учебные заведения. Образование
233
Весь список

Культура
14 августа 2017  15:13
В число пятидесяти лучших детских школ искусств России вошла муниципальная Детская музыкальная хоровая школа №1 из Самары. Эта старейшая школа Промышленного района, более сорока лет ведущая образовательную деятельность, является признанным социокультурным
Самарские музыкальные школы стали лучшими в Общероссийском конкурсе «50 лучших детских школ искусств»
В число пятидесяти лучших детских школ искусств России вошла муниципальная Детская музыкальная хоровая школа №1 из Самары. Эта старейшая школа Промышленного... Культура
176
11 августа 2017  20:17
Доставка цветов в Москве - million-buketov.ru
Доставка цветов в Москве - million-buketov.ru
 Современный мир диктует нам свои новые правила, многое в жизни очень быстро меняется, но все же есть вещи, которые останутся неизменными всегда.  Культура
57
11 августа 2017  15:21
Они пройдут в парках Самары и на II очередь набережной реки Волга.
В Самаре пройдут концерты музыкального фестиваля «Открытое небо – открытые сердца – 2017»
Они пройдут в парках Самары и на II очередь набережной реки Волга.  Культура
272
Весь список
Мода
1 августа 2017  18:25
Как расставить акценты в интерьере при помощи модульных картин
 Нейтральные светлые цвета в интерьере создают эффект расширения пространства, визуально наполняют помещение дополнительным объемом.  Мода
114
1 августа 2017  08:23
Выбираем обувь ПУМА: актуальный тренд
 Обувь занимает огромное место в жизни современного человека. В принципе, это не удивительно, каждый понимает, насколько важно правильно комбинировать обувь... Мода
150
31 июля 2017  16:46
Вешалки для магазинов одежды
Вешалки для магазинов одежды
 Когда речь идёт об открытии магазина одежды, важно продумать большое количество нюансов, которые важны для презентации магазина и его работы. Мода
130
Весь список


Видео
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
305
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
7103
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
1352
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
5374
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1769
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
2801
Весь список

Фоторепортажи
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
473
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
2210
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
2001
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
1614
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1783
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
5593
Весь список

Мероприятия
В Самаре на набережной врачи провели профилактическое обследование состояния здоровья всех желающих
В Самарской области пройдет межрегиональный форум «Созвездие IQ» - Самарский Наноград»
Волонтеры вместе с самарцами наведут порядок на пляже
Весь список
Популярное
за сегодня

На Ново-Садовой трамвай столкнулся с экскаватором

1841

Самарская школьница нашла израильский автомат в гаражах

927

Самарскому проекту муниципального ЕИРЦ угрожает провал?

298
за неделю

О май майнинг: кто заразил Россию и Путина блокчейном

4899

Сбербанк снижает процентные ставки и первоначальный взнос по ипотеке

3705

Производство самолета Ан-148 приостановят из-за отсутствия заказов. Авиазавод рискует потерять половину выручки

2146
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда