177

В Самаре на ж/д вокзале состоится торжественная встреча пассажиров первого рейса нового туристического проекта «Вагон здоровья»3 марта с 13:15 до 13:45 (местное время) на железнодорожном вокзале Самара состоится торжественная встреча пассажиров первого рейса нового туристического проекта Куйбышевского филиала АО «ФПК» «Вагон здоровья».60 туристов прибывают в Самару из столицы Башкортостана – города Уфы.Туристический проект «Вагон здоровья» – познавательные путешествия на комфортабельных дневных поездах, которые включают в себя культурно-развлекательную программу в пути следования и насыщенную оздоровительную и экскурсионную программы пребывания в соседнем регионе. Формат проекта «общение и оздоровление в путешествии» понравился не только людям старшего поколения и семьям с детьми, но и привлек внимание бизнес-компаний как новый вид корпоративного отдыха.В дневном поезде №103 Уфа – Самара – Саратов уже в пути следования сотрудники Куйбышевского филиала АО «ФПК» организуют для участников физкультурные пятиминутки с элементами оздоровительной гимнастики, а также конкурсы и викторины с профессиональными аниматорами, в Самаре туристов ждут разнообразные познавательные экскурсии и оздоровительные мероприятия, сообщает пресс-служба КбшЖД.