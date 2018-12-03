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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре на улице Солнечной на участке от 7 до 8 просеки установили знаки, запрещающие остановку транспорта

3 декабря 2018 16:52
243
Местные жители высказали свое недовольство данному решению.
На улице Солнечной на участке от 7 до 8 просеки установили дорожные знаки, запрещающие остановку транспортных средств. Но местные жители высказали свое недовольство данному решению. Как пояснил один из жителей, в одном из жилых комплексов, расположенных рядом, сложная ситуация с парковочными местами. Нет даже платных альтернативных парковок, в результате водители вынуждены оставлять свои автомобили на улице Солнечной.

В Департаменте транспорта Самары объяснили свое решение следующим образом:

Автодорога должна обеспечивать безопасное движение по ней. Улица Солнечная имеет выход на улицу Ташкентскую. Эта дорога стала дополнительным путем обхода улицы Ново-Садовой. Поэтому пропускная способность улицы важна. Автомобили, оставленные вдоль проезжей части на длительное время в хаотичном порядке затрудняют движение. Ограничение на остановку ТС на одной стороне дороги проблему не решило, так как автомобили (и в том числе грузовые фуры) стали скапливаться на другой стороне проезжей части. Поэтому было принято решение запретить остановку на обеих сторонах дороги, передает samarskie-voditeli.ru


Фото:   samarskie-voditeli.ru
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Комментарии



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